В Улан-Удэ разработают логотип конкурса

Участником может стать любой желающий



С 1 февраля в Улан-Удэ начался приём заявок на участие в творческом конкурсе на разработку логотипа конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. Мероприятие проводится в рамках Года общественных и гражданских инициатив и продлится по 1 марта.



Участником конкурса может стать любой желающий: физическое или юридическое лицо. Для этого необходимо разработать макет логотипа, заполнить заявку и направить в адрес организаторов. Конкурсные материалы принимаются по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, комитет по социальной и молодёжной политике администрации г. Улан-Удэ, каб. 4.



Подведение итогов состоится 15 марта, сообщили в комитете.



Возрастное ограничение: 0+.

