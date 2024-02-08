Участником может стать любой желающий
С 1 февраля в Улан-Удэ начался приём заявок на участие в творческом конкурсе на разработку логотипа конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. Мероприятие проводится в рамках Года общественных и гражданских инициатив и продлится по 1 марта.
Участником конкурса может стать любой желающий: физическое или юридическое лицо. Для этого необходимо разработать макет логотипа, заполнить заявку и направить в адрес организаторов. Конкурсные материалы принимаются по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, комитет по социальной и молодёжной политике администрации г. Улан-Удэ, каб. 4.
Подведение итогов состоится 15 марта, сообщили в комитете.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ разработают логотип конкурса
Общество, Фото:
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