Под отключение попадёт частный сектор на Таёжной, Складской и Тулаева
8 февраля на части Октябрьского района Улан-Удэ будет прекращена подача холодной воды. Водоснабжение отключат из-за проведения плановых работ по замене пожарного гидранта на водопроводной сети на ул. Тулаева, 18.
Как сообщает пресс-служба администрации Октябрьского района, холодной воды не будет с 9:30 до 14:00 по следующим адресам:
- ул. Таёжная, 19, 23, 24 ,29, 30, 31, 32, 35, 39, 40, 41, 47;
- ул. Складская, 5, 6, 7, 8, 12;
- ул. Тулаева, 2, 18, 20а.
В нескольких домах Улан-Удэ из-за гидранта не будет холодной воды
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Под отключение попадёт частный сектор на Таёжной, Складской и Тулаева
Воздух в столице Бурятии снова стал безопасным
На месте, где он появится, заложили священный сосуд. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Кабанском районе работает выставка «Мир заповедной природы Байкала»
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с сельскохозяйственной выставки-ярмарки
Татьяна Думнова выразил американскому ведущему своё уважение
Контактных лиц прививают
Они не стали восстанавливать электроснабжение в сильный ветер и попали на штраф
Большинство горожан такая перспектива совсем не вдохновляет
Нужно не только уметь пользоваться им, но и следить за сроком годности
Родители учеников заявили, что она появляется только при проверках
Вопрос решался через суд
Аварийную переправу специально перестали чистить от снега
Все срочники принесли присягу
Один из них готов уже на 80%