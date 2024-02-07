В нескольких домах Улан-Удэ из-за гидранта не будет холодной воды

Под отключение попадёт частный сектор на Таёжной, Складской и Тулаева



8 февраля на части Октябрьского района Улан-Удэ будет прекращена подача холодной воды. Водоснабжение отключат из-за проведения плановых работ по замене пожарного гидранта на водопроводной сети на ул. Тулаева, 18.



Как сообщает пресс-служба администрации Октябрьского района, холодной воды не будет с 9:30 до 14:00 по следующим адресам:

- ул. Таёжная, 19, 23, 24 ,29, 30, 31, 32, 35, 39, 40, 41, 47;

- ул. Складская, 5, 6, 7, 8, 12;

- ул. Тулаева, 2, 18, 20а.



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