Теннисисты Бурятии стали победителями первенства ДФО

Общество, Фото: РСШОР РБ

Командное «золото» выиграла юниорская сборная республики



С 5 по 8 февраля в Приморском крае проходит первенство Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. В посёлке Славянка Хасанского округа за медали борются юниоры и юниорки до 20 лет.



6 февраля сборная Бурятии заняла первые места на первенстве Дальнего Востока в командном зачёте среди женщин и мужчин. Спортсмены завоевали путёвку на первенство России, которое состоится в Санкт-Петербурге в апреле. Об этом сообщили в республиканской спортивной школе олимпийского резерва РБ.

