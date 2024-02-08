С молодёжью проведут лекции, «круглые столы» и беседы
В Советском районе столицы Бурятии начался месячник молодого избирателя. В течение месяца пройдут мероприятия, направленные на формирование активной гражданской позиции молодых избирателей, на повышение правовой культуры молодёжи и уровня информированности молодых избирателей о выборах, на развитие волонтёрского движения.
Так, в феврале в учебных заведениях проведут тематические занятия, лекции, «круглые столы», диспуты, беседы, информационные часы, уроки гражданственности по темам: «Молодёжь идёт на выборы», «Что такое избирательное право?», «Что такое конституционное право гражданина в Российской Федерации?», «Выборы — это важно!», «Выборы и их политическая роль» и другие.
Как сообщает администрация района, в третье воскресенье февраля в России отмечают День молодого избирателя. А с 15 по 17 марта пройдут выборы президента Российской Федерации.
Возрастное ограничение: 12+.
В районе Улан-Удэ стартовал месячник молодого избирателя
Общество, Фото:
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