В районе Улан-Удэ стартовал месячник молодого избирателя

С молодёжью проведут лекции, «круглые столы» и беседы



В Советском районе столицы Бурятии начался месячник молодого избирателя. В течение месяца пройдут мероприятия, направленные на формирование активной гражданской позиции молодых избирателей, на повышение правовой культуры молодёжи и уровня информированности молодых избирателей о выборах, на развитие волонтёрского движения.



Так, в феврале в учебных заведениях проведут тематические занятия, лекции, «круглые столы», диспуты, беседы, информационные часы, уроки гражданственности по темам: «Молодёжь идёт на выборы», «Что такое избирательное право?», «Что такое конституционное право гражданина в Российской Федерации?», «Выборы — это важно!», «Выборы и их политическая роль» и другие.



Как сообщает администрация района, в третье воскресенье февраля в России отмечают День молодого избирателя. А с 15 по 17 марта пройдут выборы президента Российской Федерации.



Возрастное ограничение: 12+.

