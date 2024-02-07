Работы проведут в августе этого года
До конца 2024 года в микрорайоне Кирзавод столицы Бурятии будет заменена большая часть чугунного водовода, введённого в эксплуатацию почти 30 лет назад. Планируется реконструировать участок сети по улицам Ботаническая и Моховая, протяжённостью 819 метров. Работы по реконструкции запланированы на август этого года.
- Это один из крупнейших городских водоводов, питающий целый микрорайон. Замена ветхого участка на новый позволит избежать возникновения аварийных ситуаций. Кроме того, новый трубопровод будет большего диаметра, что позволит повысить качество услуг водоснабжения и увеличить напор холодной воды в домах наших потребителей, - рассказал и.о. главного инженера МУП «Водоканал» Игорь Воробьёв.
Новый водовод изготовлен из сейсмоустойчивого полиэтилена. На реконструкцию объекта направят 27 млн рублей. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
В микрорайоне Улан-Удэ реконструируют старый водовод
Общество, Фото:
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