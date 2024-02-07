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В Бурятии назначили главврачей БСМП и районной больницы

В Бурятии назначили главврачей БСМП и районной больницы
Общество,  Фото:телеграм-канал Евгении Лудуповой
БСМП возглавила главный внештатный терапевт минздрава Бурятии

В Бурятии назначили двух главврачей. Руководители появились у больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Улан-Удэ и Гусиноозёрской центральной районной больницы. Об этом сообщила в своём Telegram-канале министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Главным врачом БСМП назначена Бадарма Гомбоева.

Она окончила Иркутский государственный медицинский институт в 1996 году по специальности «Лечебное дело». Свой профессиональный путь начала с санитарки областной больницы №2 в Иркутске. Прошла все ступени: от медицинской сестры, врача-ординатора до заместителя главного врача Закаменской центральной районной больницы, а затем и столь крупного медицинского учреждения, как БСМП. Является главным внештатным терапевтом минздрава Бурятии.

- Организатор здравоохранения с многолетним опытом - 23 года, - подчеркнула Евгения Лудупова.


Гусиноозёрскую центральную районную больницу возглавил Игорь Песков.

Он выпускник Читинской медицинской академии по специальности «Лечебное дело» 2012 года. Его общий стаж работы – почти 12 лет, из которых шесть – на руководящих должностях.

После окончания интернатуры по специальности «Неврология» вернулся в родной район – в Гусиноозёрскую больницу. Начинал трудовой путь с должности врача-невролога, затем был заведующим неврологическим отделением, заместителем главного врача по медицинской части, а теперь возглавил больницу.


- Рада, что коллеги прошли успешно обучение в школе кадрового управленческого резерва минздрава и были зачислены по итогам в резерв руководителей. Поздравляю Бадарму Андреевну и Игоря Борисовича с назначением на столь ответственную должность, желаю больших успехов в деле охраны здоровья граждан, - поделилась Евгения Лудупова.

Как сообщал «Байкал-Dailу», прежним главврачом БСМП был Вячеслав Дондоков. Он вступил в эту должность в марте 2022 года, а до этого возглавлял Хоринскую центральную районную больницу. Осенью 2022-го Дондоков (в прошлом кадровый военный офицер) отправился добровольцем в зону спецоперации.

- Я командир тактической группировки отдельного медицинского батальона. Это группа военнослужащих-медиков и немедицинского персонала – водителей, поваров. Мы оказываем помощь военнослужащим с ранениями и заболеваниями в непосредственной близости от линии соприкосновения. Нам привозят раненых любыми способами – на санитарных автомобилях, на попутном транспорте. Мы их обрабатываем, серьёзных – оперируем по неотложным показаниям и готовим к дальнейшей эвакуации. Попадаются такие ранения, которые невозможно словами описать, - рассказывал он в интервью.

В сентябре 2023 года по партийному списку «Единой России» прошёл в Народный Хурал. Там получил одну из руководящих должностей – стал заместителем председателя комитета Хурала по социальной политике.

Гусиноозёрскую центральную районную больницу ранее возглавлял Баир Бальжинов. Он занимал этот пост с конца 2018 года.

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