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В Улан-Удэ осуждённых научили делать маникюр

В Улан-Удэ осуждённых научили делать маникюр
Общество,  Фото:УФСИН
Некоторые женщины задумались получить такую профессию

В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ для осуждённых устроили мастер-класс по маникюру и уходу за ногтями.

- Мероприятие провели осуждённые, имеющие специальное образование и опыт в ногтевом сервисе, под руководством начальника отряда, - сообщила пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

Мастера рассказали об аппаратном маникюре, необходимых базовых инструментах и расходных материалах, методах наращивания ногтей, покрытии гель-лаком, создании дизайна и завершающем уходе.

После изучения теории женщины на практике опробовали полученные знания.

По словам начальника отряда, мероприятие вызвало большой интерес у осужденных, а некоторые из них даже задумались о профессии мастера маникюра.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в январе в женской колонии прошёл мастер-класс по созданию картин в технике алмазной вышивки
осужденные колония

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