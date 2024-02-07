Дагестанская авиакомпания сорвала транспортировку больных в Бурятии



Зарегистрированную в Дагестане авиакомпанию «Каспий» включили в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Об этом сообщили накануне на официальном сайте управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Бурятии. В «чёрный список» ООО внесли после рассмотрения обращения территориального центра медицины катастроф.



Как выяснилось, перевозчик заключил с ТЦМК контракт на авиационные услуги для оказания медицинской помощи, одержав победу на аукционе. Однако компания не представила в установленный срок документы, необходимые для допуска воздушного судна к эксплуатации.



Уже при его приёмке комиссия от заказчика выявила нарушения и дала ООО «Каспий» время для их устранения. За три недели – с 1 по 22 января – ТЦМК направил авиакомпании 21 заявку, однако она так и не осуществила ни одного вылета. А в период действия контракта (с начала 2024 года) территориальный центр медкатастроф выслал ООО несколько претензионных писем. В итоге по решению учреждения договор расторгли в одностороннем порядке.



Ситуацию прокомментировал известный юрист и общественник, зампредседателя Общественной палаты Бурятии Максим Киреенко. Он уточнил, что 31 декабря представители «Каспий» предупредили в письме о невозможности исполнить контракт с 1 января 2024-го «из-за неактуальности сведений об аэродромах Бурятии, полученных от Минтранса РБ». А заявки от ТЦМК, как пояснили в ООО, не заполнили соответствующим образом.



- ТЦМК отправил четыре претензионных письма с применением штрафных санкций на общую сумму в 5 миллионов 900 тысяч рублей. Ни один штраф не оплатили, – заявил Максим Киреенко в своём telegram-канале. – Авиакомпания не смогла дать убедительных доказательств невозможности исполнения контракта. В итоге по решению заказчика его расторгли и по решению УФАС «Каспий» включили в РНП на два года.



По словам Киреенко, у перевозчика есть четыре исполненных контракта по Забайкальскому краю в ушедшем 2023 году.



- В последнее время наблюдаю на рынке госзаказа Бурятии тенденцию к увеличению числа иногородних подрядчиков. Зачастую они сбивают цену на торгах, но не стремятся исполнять контракты, – отметил общественник. – Такое поведение может свидетельствовать о том, что либо заказчики в Бурятии устанавливают слишком привлекательные высокие начальные цены, либо (что более вероятно) «голод» на рынке госзаказа. Компаний за последние пять лет становится больше, а торгов – всё меньше.