07 февраля

06 февраля

Популярное

Дагестанская авиакомпания сорвала транспортировку больных в Бурятии

Дагестанская авиакомпания сорвала транспортировку больных в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за этого она на два года угодила в чёрный список

Зарегистрированную в Дагестане авиакомпанию «Каспий» включили в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Об этом сообщили накануне на официальном сайте управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Бурятии. В «чёрный список» ООО внесли после рассмотрения обращения территориального центра медицины катастроф.

Как выяснилось, перевозчик заключил с ТЦМК контракт на авиационные услуги для оказания медицинской помощи, одержав победу на аукционе. Однако компания не представила в установленный срок документы, необходимые для допуска воздушного судна к эксплуатации.
 
Уже при его приёмке комиссия от заказчика выявила нарушения и дала ООО «Каспий» время для их устранения. За три недели – с 1 по 22 января – ТЦМК направил авиакомпании 21 заявку, однако она так и не осуществила ни одного вылета. А в период действия контракта (с начала 2024 года) территориальный центр медкатастроф выслал ООО несколько претензионных писем. В итоге по решению учреждения договор расторгли в одностороннем порядке.

Ситуацию прокомментировал известный юрист и общественник, зампредседателя Общественной палаты Бурятии Максим Киреенко. Он уточнил, что 31 декабря представители «Каспий» предупредили в письме о невозможности исполнить контракт с 1 января 2024-го «из-за неактуальности сведений об аэродромах Бурятии, полученных от Минтранса РБ». А заявки от ТЦМК, как пояснили в ООО, не заполнили соответствующим образом.

- ТЦМК отправил четыре претензионных письма с применением штрафных санкций на общую сумму в 5 миллионов 900 тысяч рублей. Ни один штраф не оплатили, – заявил Максим Киреенко в своём telegram-канале. – Авиакомпания не смогла дать убедительных доказательств невозможности исполнения контракта. В итоге по решению заказчика его расторгли и по решению УФАС «Каспий» включили в РНП на два года.

По словам Киреенко, у перевозчика есть четыре исполненных контракта по Забайкальскому краю в ушедшем 2023 году.

- В последнее время наблюдаю на рынке госзаказа Бурятии тенденцию к увеличению числа иногородних подрядчиков. Зачастую они сбивают цену на торгах, но не стремятся исполнять контракты, – отметил общественник. – Такое поведение может свидетельствовать о том, что либо заказчики в Бурятии устанавливают слишком привлекательные высокие начальные цены, либо (что более вероятно) «голод» на рынке госзаказа. Компаний за последние пять лет становится больше, а торгов – всё меньше.
авиаперевозки ФАС торги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии назначили главврачей БСМП и районной больницы
В Бурятии назначили главврачей БСМП и районной больницы
Общество, 07.02.2024
БСМП возглавила главный внештатный терапевт минздрава Бурятии
В Улан-Удэ осуждённых научили делать маникюр
В Улан-Удэ осуждённых научили делать маникюр
Общество, 07.02.2024
Некоторые женщины задумались получить такую профессию
Дагестанская авиакомпания сорвала транспортировку больных в Бурятии
Дагестанская авиакомпания сорвала транспортировку больных в Бурятии
Общество, 07.02.2024
Из-за этого она на два года угодила в чёрный список
Прибрежный район Бурятии живёт во мраке
Прибрежный район Бурятии живёт во мраке
Общество, 07.02.2024
У местных властей нет денег на фонари
Жители Бурятии провели субботник в святом месте
Жители Бурятии провели субботник в святом месте
Общество, 07.02.2024
Верующие готовятся к празднованию Сагаалгана
Сотрудники МЧС Бурятии проверяют дацаны и дуганы
Сотрудники МЧС Бурятии проверяют дацаны и дуганы
Общество, 07.02.2024
Ритуал Дугжууба состоится 8 февраля 
В Бурятии стартовала киберспортивная студенческая лига
В Бурятии стартовала киберспортивная студенческая лига
Общество, 07.02.2024
Отборочные матчи пройдут с 11 февраля
В Улан-Удэ 13 градусов мороза
В Улан-Удэ 13 градусов мороза
Общество, 07.02.2024
В республике преимущественно без осадков
Среди школьников Улан-Удэ проведут военно-интеллектуальную игру
Среди школьников Улан-Удэ проведут военно-интеллектуальную игру
Общество, 06.02.2024
Помимо знаний, учащиеся соберут автомат и наденут ОЗК
В Бурятии состоялось первенство по хоккею с мячом
В Бурятии состоялось первенство по хоккею с мячом
Общество, 06.02.2024
Чемпионом стала команда Хоринского района
Бегун из Бурятии стал призёром «Русской зимы»
Бегун из Бурятии стал призёром «Русской зимы»
Общество, 06.02.2024
Спортсмен отличился на дистанции 800 м
Семейский сбор шишек внесли в реестр этнокультурного достояния РФ
Семейский сбор шишек внесли в реестр этнокультурного достояния РФ
Общество, 06.02.2024
Традиционные технологии были записаны в Красночикойском районе Забайкалья

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^