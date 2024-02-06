В Бурятии туриста оштрафовали за палатку, установленную в нацпарке

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Не все соблюдают правила порядка на отдыхе в заповедных территориях



Зимний туристический сезон на подведомственных «Заповедному Подлеморью» территориях уже в разгаре. Пока одни отдыхают, государственные инспекторы контролируют исполнение всех правил посещения. Так, 4 февраля в Забайкальском национальном парке составили первый в 2024 году протокол об административном правонарушении – по ст. 8.39 КоАП РФ.



Нарушитель установил туристическую стоянку, а именно – палатку для зимней рыбалки. Он это сделал за пределами специально предусмотренных для этого мест. Туристу грозит штраф до четырёх тысяч рублей.



Также проходят совместные рейды с сотрудниками Ангаро-Байкальского территориального управления федерального агентства по рыболовству.



- Межведомственное патрулирование ведётся на северо-восточном побережье Байкала, акватории Баргузинского заповедника, Забайкальского национального парка и на подконтрольной территории Росрыболовства. В последний выезд сотрудниками ведомства составлено 10 протоколов об административных правонарушениях (КоАП ФР, ст. 8.33, ст. 8.42), - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Здесь отметили, что подобные совместные рейды в зимний сезон будут проводиться постоянно, с особым вниманием к праздничным и выходным дням.



Кроме того, на сегодня всё ещё запрещён выезд на лёд. Инспекторы «Заповедного Подлеморья» совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России до официального открытия переправ продолжают следить за ледовой обстановкой.





