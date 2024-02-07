Мероприятие состоится в ноябре этого года
В Бурятии объявлено о приёме заявок на II республиканский фестиваль-конкурс школьных театров «Алтан Баг». Участники поборются за диплом гран-при «Лучший школьный театр - 2024» и поездку в Москву, сообщает театр кукол «Ульгэр».
Участвовать в фестивале могут школьные театры общеобразовательных организаций Бурятии, в состав которых входят участники от 7 до 17 лет. Конкурс проведут в двух возрастных категориях в два тура.
Первый тур продлится по 19 апреля. Участниками до 19 апреля предоставляются заявки и видеозаписи открытых уроков школьного театра на электронную почту: teatrulger@mail.ru с пометкой «Алтан Баг».
Второй тур состоится с 19 по 21 ноября на театральных площадках Улан-Удэ. 19 ноября запланировано торжественное открытие фестиваля. С 20 по 21 ноября пройдут просмотры постановок. В последний день проведут закрытие и назовут имена победителей.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятию вернётся фестиваль школьных театров
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