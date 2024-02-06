Его закончат к концу этого года
В районном центре Бурятии идёт строительство дома культуры на 400 мест. В Кяхте на сегодняшний день подрядной организацией выполнены: кирпичная кладка наружных стен первого этажа, кирпичная кладка щипцовых стен, устройство наружных систем теплоснабжения, монтаж трансформаторной подстанции, устройство декоративных фальшколонн.
Двухэтажное здание общей площадью 2,5 тысяч кв. м вместит в себя зрительный зал, библиотеку, студию звукозаписи, хореографический зал, музейно-выставочные площади, помещения для репетиций и другие пространства для творческого развития. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года.
Объект строится в рамках программы «Дальневосточная субсидия», сообщает администрация Кяхтинского района.
В Кяхте продолжается строительство дома культуры
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