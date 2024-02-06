В Бурятии проведут капремонт в 20 многоквартирных домах

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В них заменят крыши, обновят сантехнику и электрику



В Бурятии продолжается работа по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В рамках реализации региональной программы подрядным организациям передано в работу 20 многоквартирных домов, в которых в этом году проведут капитальный ремонт общего имущества.



Так, в 12 домах Улан-Удэ и 2 домах села Кабанск заменят крыши. В трёх домах заменят систему холодного водоснабжения. На проведение капитального ремонта системы горячего водоснабжения, канализации и системы электроснабжения также переданы в работу по одному дому. Проектная стоимость работ в 20 многоэтажках составила 22 млн рублей, из которых 19,9 млн рублей приходится только на капитальный ремонт крыш в 14 многоквартирных домах Улан-Удэ и Кабанска.



- В ходе передачи дома специалистами подробно обсуждалась проектная документация на проведение работ по капитальному ремонту. Перед началом работ кураторы службы технического заказчика фонда капремонта произвели фотофиксацию общего имущества, подлежащего ремонту. Далее был подписан акт о передаче дома представителями фонда капремонта, подрядчиком и управляющей компанией. Как правило, в случае отсутствия управляющей компании, акт подписывает представитель органов местного самоуправления или уполномоченный общим собранием дома собственник, - сообщили в пресс-служба министерства строительства РБ.

