06 февраля

05 февраля

Популярное

В Бурятии проведут капремонт в 20 многоквартирных домах

В Бурятии проведут капремонт в 20 многоквартирных домах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В них заменят крыши, обновят сантехнику и электрику

В Бурятии продолжается работа по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В рамках реализации региональной программы подрядным организациям передано в работу 20 многоквартирных домов, в которых в этом году проведут капитальный ремонт общего имущества.

Так, в 12 домах Улан-Удэ и 2 домах села Кабанск заменят крыши. В трёх домах заменят систему холодного водоснабжения. На проведение капитального ремонта системы горячего водоснабжения, канализации и системы электроснабжения также переданы в работу по одному дому. Проектная стоимость работ в 20 многоэтажках составила 22 млн рублей, из которых 19,9 млн рублей приходится только на капитальный ремонт крыш в 14 многоквартирных домах Улан-Удэ и Кабанска.

- В ходе передачи дома специалистами подробно обсуждалась проектная документация на проведение работ по капитальному ремонту. Перед началом работ кураторы службы технического заказчика фонда капремонта произвели фотофиксацию общего имущества, подлежащего ремонту. Далее был подписан акт о передаче дома представителями фонда капремонта, подрядчиком и управляющей компанией. Как правило, в случае отсутствия управляющей компании, акт подписывает представитель органов местного самоуправления или уполномоченный общим собранием дома собственник, - сообщили в пресс-служба министерства строительства РБ.
Бурятия капитальный ремонт многоквартирные дома

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Белый месяц в Монголию будут открыты только 3 погранперехода
В Белый месяц в Монголию будут открыты только 3 погранперехода
Общество, 06.02.2024
Все остальные будут закрыты с 10 по 12 февраля
В Бурятии проведут капремонт в 20 многоквартирных домах
В Бурятии проведут капремонт в 20 многоквартирных домах
Общество, 06.02.2024
В них заменят крыши, обновят сантехнику и электрику
Через 6 лет турпоток на Байкал может вырасти в 2 раза
Через 6 лет турпоток на Байкал может вырасти в 2 раза
Общество, 06.02.2024
Количество туристов может превысить 5 миллионов
Жительница Гусиноозёрска отпраздновала столетие
Жительница Гусиноозёрска отпраздновала столетие
Общество, 06.02.2024
Поздравление принимала Екатерина Башкирова
В России выберут лучшие книги о Дальнем Востоке
В России выберут лучшие книги о Дальнем Востоке
Общество, 06.02.2024
Стартовал новый сезон премии имени Арсеньева
В Улан-Удэ установлена мемориальная доска в честь заслуженного врача
В Улан-Удэ установлена мемориальная доска в честь заслуженного врача
Общество, 06.02.2024
Она появилась на стене республиканского онкологического диспансера
В Бурятии к строящемуся дугану возвели пандус
В Бурятии к строящемуся дугану возвели пандус
Общество, 06.02.2024
Освящение дугана намечено на сентябрь
В Улан-Удэ продлили режим чёрного неба
В Улан-Удэ продлили режим чёрного неба
Общество, 06.02.2024
Воздух в столице Бурятии остаётся опасным
В Улан-Удэ будут восемь раз в год палить из пушки
В Улан-Удэ будут восемь раз в год палить из пушки
Общество, 06.02.2024
К семи праздничным датам для полуденного выстрела добавили ещё одну
В Бурятии зоозащитники продолжают судиться с властями из-за бездомных собак
В Бурятии зоозащитники продолжают судиться с властями из-за бездомных собак
Общество, 06.02.2024
Они добиваются отмены закона об эвтаназии бродячих животных
В столицу Бурятии едет редкий «Богатырь»
В столицу Бурятии едет редкий «Богатырь»
Общество, 06.02.2024
Новенький трамвай уже упаковали и отправили в Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^