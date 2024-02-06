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Жительница Гусиноозёрска отпраздновала столетие

Жительница Гусиноозёрска отпраздновала столетие
Общество,  Фото:администрация Гусиноозёрска
Поздравление принимала Екатерина Башкирова

В Бурятии столетний юбилей отметила жительница города Гусиноозёрск Екатерина Максимовна Башкирова. Поздравить свою маму приехали её дети и внуки.

Также в этот день Екатерину Максимовну поздравили представители администрации Селенгинского района, мэрии Гусиноозёрска, районного отдела социальной защиты населения, советов ветеранов города и района. Юбиляру были вручены приветственные письма, подарки, сказаны поздравления и добрые пожелания.

- Екатерина Максимовна встретила своё столетие в здравии. Пожелаем ей много солнечных дней и заботы, любви близких людей, - сообщили в администрации города.
Бурятия юбилей долгожитель Гусиноозерск

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