Поздравление принимала Екатерина Башкирова
В Бурятии столетний юбилей отметила жительница города Гусиноозёрск Екатерина Максимовна Башкирова. Поздравить свою маму приехали её дети и внуки.
Также в этот день Екатерину Максимовну поздравили представители администрации Селенгинского района, мэрии Гусиноозёрска, районного отдела социальной защиты населения, советов ветеранов города и района. Юбиляру были вручены приветственные письма, подарки, сказаны поздравления и добрые пожелания.
- Екатерина Максимовна встретила своё столетие в здравии. Пожелаем ей много солнечных дней и заботы, любви близких людей, - сообщили в администрации города.
Жительница Гусиноозёрска отпраздновала столетие
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