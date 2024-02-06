Жительница Гусиноозёрска отпраздновала столетие

Общество, Фото: администрация Гусиноозёрска

Поздравление принимала Екатерина Башкирова



В Бурятии столетний юбилей отметила жительница города Гусиноозёрск Екатерина Максимовна Башкирова. Поздравить свою маму приехали её дети и внуки.



Также в этот день Екатерину Максимовну поздравили представители администрации Селенгинского района, мэрии Гусиноозёрска, районного отдела социальной защиты населения, советов ветеранов города и района. Юбиляру были вручены приветственные письма, подарки, сказаны поздравления и добрые пожелания.



- Екатерина Максимовна встретила своё столетие в здравии. Пожелаем ей много солнечных дней и заботы, любви близких людей, - сообщили в администрации города.

