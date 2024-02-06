Традиционные технологии были записаны в Красночикойском районе Забайкалья
Федеральный реестр нематериального этнокультурного достояния пополнился новым объектом от Забайкальского края. 31 января в реестре опубликованы материалы традиционной технологии сбора и переработки кедровой шишки у семейских-старообрядцев региона.
Информация была собрана и подготовлена специалистами ИГИУ РАН (г. Пермь) и учебно-методического центра культуры и народного творчества Забайкальского края (г. Чита) в рамках всероссийской фольклорной экспедиции в Красночикойском районе с 3 по 9 июля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края
Ознакомиться с карточкой объекта можно на сайте реестра. Также в реестр от Забайкалья внесён обряд крещения новорождённых у семейских.
Семейский сбор шишек внесли в реестр этнокультурного достояния РФ
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