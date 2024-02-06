Все остальные будут закрыты с 10 по 12 февраля
С 10 по 12 февраля будут закрыты все пограничные переходы Монголии, кроме двух автомобильных и одного железнодорожного КПП на границе с Россией. Причиной стало празднование Цагаан Сар – Нового года по лунному календарю. Об этом объявило пограничное управление страны, сообщает паблик «Монголия».
- Все пограничные переходы Монголии на границе с КНР будут закрыты на время новогодних праздников по лунному календарю. Будут работать по графику только три КПП на границе с Россией. Это самый крупный автомобильный пункт пропуска «Алтан-Булаг – Кяхта» и «Эреэнцав – Соловьёвск», а также железнодорожный переход «Сухэ-Батор – Наушки», - заявило пограничное ведомство.
По информации управления, погранслужбы Монголии и России согласовали закрытие на три дня КПП в Туве и Республике Алтай. Все аэропорты продолжат работу по международному расписанию.
В Белый месяц в Монголию будут открыты только 3 погранперехода
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