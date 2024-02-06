Столицу Бурятии перед Сагаалганом заполонят Драконы





Этот год пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона. В свои права символ 2024-го по восточному календарю официально вступит в первый день Сагаалгана, 10 февраля – он сменит Чёрного Водяного Кролика (Зайца).



До праздника Белого месяца остаются считанные дни. Столицу Бурятии тем временем решили украсить к празднику. Уже в ближайшее время на городских зданиях, рекламных щитах и автомобильных путепроводах разместят красочные баннеры с изображением главных символов Сагаалгана, сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ.









В мэрии уточнили, что Зелёный Дракон – это китайский вариант, а синий – монгольский. При украшении Улан-Удэ выбор сделали в пользу второго варианта.





- 2024-ый – год синего деревянного Дракона. Поэтому за основу нашего эскиза взяли этот яркий и насыщенный цвет как напоминание о главном символе года, – пояснила консультант отдела наружной рекламы комитета Цырегма Бандеева. – Помимо Дракона, на баннере изображён Белый месяц – символ обновления и очищения.