«Рассекретившая» Анфису Чехову бурятская красавица поборется за корону «Миссис Россия»









Мероприятие пройдёт в Москве в начале июня (возрастное ограничение – 18+). Наталья сообщила в соцсетях, что уже начала подготовку к конкурсу.



- Буду представлять на нём Иркутск. Многие задают вопрос: «Почему именно Иркутск?». Ответ прост – я проживаю в Иркутской области. Мои предки из Иркутска и мама – тоже. Хотела принять участие ещё в прошлом году, но на подготовку оставалось совсем мало времени, – пояснила Дашиева.



Уроженка Агинского бурятского округа Наталья Дашиева (Бадмаева), которая три года назад прославилась после фотосессии для бренда одежды «By. Che» от Анфисы Чеховой, поборется за звание «Миссис Россия». Это ежегодный конкурс красоты для замужних россиянок от 22 до 43 лет, у которых есть хотя бы один ребёнок.Мероприятие пройдёт в Москве в начале июня (). Наталья сообщила в соцсетях, что уже начала подготовку к конкурсу.- Буду представлять на нём Иркутск. Многие задают вопрос: «Почему именно Иркутск?». Ответ прост – я проживаю в Иркутской области. Мои предки из Иркутска и мама – тоже. Хотела принять участие ещё в прошлом году, но на подготовку оставалось совсем мало времени, – пояснила Дашиева.





Кстати, прошлой весной бурятская красавица решила «раскрыть все карты» насчёт известной российской телеведущей. Девушка рассказала подробности тех съёмок у Чеховой и заявила: ей от этого было «ни горячо, ни холодно».





Летом 2021-го во время первого выпуска шоу «Скажи, подруга» на телеканале «Домашний» (16+), которую Чехова ведёт вместе с Авророй, знаменитость рассказала, как врач-косметолог вкачал ей литр гиалуронки, и она, мол, «стала бурятской женщиной», а потом «два месяца не могла смотреть на своё отражение».



Этот фрагмент мгновенно разлетелся по местным пабликам. Жительницы и уроженки республики, естественно, обиделись, обвинили теледиву в национализме и потребовали извинений. Затравленная Анфиса записала видеообращение, в котором призналась, что из-за переживаний не спала всю ночь. А позже выложила ещё одно видео, в котором опять попыталась реабилитироваться перед нашими землячками.