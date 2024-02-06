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«Рассекретившая» Анфису Чехову бурятская красавица поборется за корону «Миссис Россия»

«Рассекретившая» Анфису Чехову бурятская красавица поборется за корону «Миссис Россия»
Общество,  Фото:личная страница
Наталья Дашиева представит на нём Иркутскую область

Уроженка Агинского бурятского округа Наталья Дашиева (Бадмаева), которая три года назад прославилась после фотосессии для бренда одежды «By. Che» от Анфисы Чеховой, поборется за звание «Миссис Россия». Это ежегодный конкурс красоты для замужних россиянок от 22 до 43 лет, у которых есть хотя бы один ребёнок.

Мероприятие пройдёт в Москве в начале июня (возрастное ограничение – 18+). Наталья сообщила в соцсетях, что уже начала подготовку к конкурсу.

- Буду представлять на нём Иркутск. Многие задают вопрос: «Почему именно Иркутск?». Ответ прост – я проживаю в Иркутской области. Мои предки из Иркутска и мама – тоже. Хотела принять участие ещё в прошлом году, но на подготовку оставалось совсем мало времени, – пояснила Дашиева.


Кстати, прошлой весной бурятская красавица решила «раскрыть все карты» насчёт известной российской телеведущей. Девушка рассказала подробности тех съёмок у Чеховой и заявила: ей от этого было «ни горячо, ни холодно».

- Если вы думаете, что бренд Анфисы каким-то образом помог мне в реализации себя, то далеко ошибаетесь. Как развивалась до этого момента самостоятельно, так и продолжаю делать это по сей день. Лицом её (Чеховой) бренда я никогда не была, не являюсь и тем более не буду. Мы не заключали контракт. То есть человек на публику показал своё актёрство – не более, – разоткровенничалась Наталья в соцсетях.

По её мнению, теледива просто хотела сгладить громкий скандал, разгоревшийся из-за неосторожной фразы о жительницах Бурятии. После этого заявления на агинскую красавицу обрушилась настоящая волна хейта. Подписчики начали интересоваться, зачем она вообще «поехала туда унижаться», а некоторые даже назвали девушку лгуньей. Ей пришлось опубликовать ещё один пост.

Летом 2021-го во время первого выпуска шоу «Скажи, подруга» на телеканале «Домашний» (16+), которую Чехова ведёт вместе с Авророй, знаменитость рассказала, как врач-косметолог вкачал ей литр гиалуронки, и она, мол, «стала бурятской женщиной», а потом «два месяца не могла смотреть на своё отражение».

Этот фрагмент мгновенно разлетелся по местным пабликам. Жительницы и уроженки республики, естественно, обиделись, обвинили теледиву в национализме и потребовали извинений. Затравленная Анфиса записала видеообращение, в котором призналась, что из-за переживаний не спала всю ночь. А позже выложила ещё одно видео, в котором опять попыталась реабилитироваться перед нашими землячками. 
конкурс красоты Иркутская область

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