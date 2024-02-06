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В Улан-Удэ установлена мемориальная доска в честь заслуженного врача

В Улан-Удэ установлена мемориальная доска в честь заслуженного врача
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава РБ
Она появилась на стене республиканского онкологического диспансера

В Улан-Удэ открыли мемориальную доску в честь заслуженного врача Бурятии Галины Бадмаевой.

Галина Сергеевна Бадмаева, заслуженный врач Бурятии, отличник здравоохранения, заведующая дневным стационаром противоопухолевой лекарственной терапии Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера посвятила медицине более 40 лет. Она родилась в 1960 году в Улан-Удэ. С 1987 года работала врачом-радиологом в онкологическом диспансере. С 1992 года после окончания клинической ординатуры по специальности «Онкология» при онкологическом научном центре РАМН АМН СССР, стала инициатором открытия коек на базе III хирургического отделения для проведения клинической химиотерапии в Бурятии. В 2008 году было открыто стационарное отделение химиотерапии, которое возглавила Галина Сергеевна. За это время она внедрила в практику новые методы лечения противоопухолевой лекарственной терапии. Курировала пациентов с тяжёлым онкологическим заболеванием, оказывая круглосуточную медицинскую помощь, проводила обследования и лечение онкопациентов. Кроме этого, оказывала консультативную помощь, выезжая в районы республики.

- Она передавала свой богатый опыт врачам, врачам-интернам, клиническим ординаторам. Галина Сергеевна прививала любовь к профессии своим молодым коллегам — любить своих пациентов, находить контакт с каждым из них, общаться с ними на доступном языке. За свой профессионализм и готовность помочь в любую минуту словом и делом, она пользовалась безграничным авторитетом у своих коллег и пациентов, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.

Была награждена почётными грамотами министерств здравоохранения Российской Федерации и Бурятии, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», за многолетний добросовестный труд по развитию онкологии медалью «За заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия» I степени, за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения присвоено звание «Заслуженный врач» Республики Бурятия.

В знак уважения и признательности заслуг коллеги инициировали открытие мемориальной доски Галине Сергеевне. Доска установлена на здании Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера.

Бурятия здравоохранение мемориальная доска Улан-Удэ

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