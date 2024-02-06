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В Улан-Удэ эвакуировали Дом печати

В Улан-Удэ эвакуировали Дом печати
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива

Там работают экстренные службы 

Из здания на улице Каландарашвили, 23  в Улан-Удэ сегодня утром эвакуировали всех сотрудников и посетителей. В этом здании находится Доме печати, который принадлежит управлению делами правительства Бурятии.

Как стало известно «Байкал-Daily», на место работают сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, поступила информация с угрозами взрыва. 

Информация уточняется. 

В Доме печати расположены редакции телеканала «Ариг Ус», издательские дома «Информ Полис» и «Буряад Yнэн», газета «Молодёжь Бурятии», а также Бурятская филармония.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в середине января в Улан-Удэ два дня подряд поступали ложные сообщения о минировании. Так, анонимы отправили сообщение об «угрозе взрыва» в республиканской клинической больнице имени Семашко. На следующий день пришли аналогичные сообщения, касающиеся зданий Арбитражного суда, судов Советского и Октябрьского районов.



СМИ полиция тревога МЧС

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