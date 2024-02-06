Улан-удэнец фиктивно подарил машину другу, не желая отдавать её государству

«Тойоту Приус» конфисковали из-за пьяной езды



У жителя Улан-Удэ по решению суда за повторную езду в нетрезвом виде конфисковали автомобиль. Однако водитель не согласился с этим решением и попытался оспорить его с помощью мнимой сделки дарения. Детали сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Ранее мужчину привлекли к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Однако в марте 2023 года он после употребления спиртного вновь сел за руль «Тойоты Приус». Пьяного водителя остановили полицейские.



На этот раз на него возбудили уголовное дело по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения» (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ)



Советский районный суд приговорил виновного к 280 часам обязательных работ, лишил водительских прав на 2 года 6 месяцев и постановил изъять «Приус» в доход государства.



Водитель же попытался обманом сохранить машину. Он представил суду документы о том, что автомобиль уже не принадлежит ему, а был подарен другу.



- Суд дал оценку исследованным в судебном процессе сведениям Госавтоинспекции о том, что на момент совершения преступления автомобиль был зарегистрирован на осуждённого, а в октябре 2023 года подарен им другу и оценён на 100 тысяч рублей при среднерыночной стоимости в 900 тысяч рублей. В связи с этим договор дарения судом расценён как заключенный фиктивно, чтобы избежать конфискации автомобиля. Автомашина изъята в доход государства, - сообщили в прокуратуре.



Приговор суда сторона защиты попыталась обжаловать, поскольку была не согласна как раз с конфискацией автомобиля. Впрочем, Верховный суд республики оставил решение без изменения.



