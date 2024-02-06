«Зебру» проложат до АЗС
В Улан-Удэ на Виадуке появится новый пешеходный переход. Его оборудуют от памятника «Юность Бурятии» до автозаправки.
- Жители микрорайона обратились к депутату Сергею Бурдикову с просьбой организовать регулируемый пешеходный переход на перекрёстке улиц Борсоева и Смолина. Они указали на необходимость такого перехода от памятника «Юность Бурятии» до автозаправки, поскольку существующий виадук не адаптирован для маломобильных граждан, - сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского горсовета.
Дорога на этом участке имеет шесть полос.
- Во время выезда мы убедились, что организация перехода не повлияет на транспортные потоки, а время на переход будет достаточным. В связи с этим принято решение организовать безопасный переход в интересах жителей, - отметил депутат Сергей Бурдиков.
Отмечается, что для проектирования и строительства потребуются дополнительные средства.
На Виадуке в Улан-Удэ появится новый пешеходный пешеход
Общество, Фото:
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