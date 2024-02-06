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На Виадуке в Улан-Удэ появится новый пешеходный пешеход

На Виадуке в Улан-Удэ появится новый пешеходный пешеход
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Зебру» проложат до АЗС

В Улан-Удэ на Виадуке появится новый пешеходный переход. Его оборудуют от памятника «Юность Бурятии» до автозаправки.

- Жители микрорайона обратились к депутату Сергею Бурдикову с просьбой организовать регулируемый пешеходный переход на перекрёстке улиц Борсоева и Смолина. Они указали на необходимость такого перехода от памятника «Юность Бурятии» до автозаправки, поскольку существующий виадук не адаптирован для маломобильных граждан, - сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского горсовета.

Дорога на этом участке имеет шесть полос.

- Во время выезда мы убедились, что организация перехода не повлияет на транспортные потоки, а время на переход будет достаточным. В связи с этим принято решение организовать безопасный переход в интересах жителей, - отметил депутат Сергей Бурдиков.

Отмечается, что для проектирования и строительства потребуются дополнительные средства.
пешеходный переход

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