Улан-Удэ оказался в середине рейтинга общественного транспорта городов России

Столица Бурятии на 54 месте

Группа компаний SIMETRA подготовила четвёртый рейтинг городов России по качеству общественного транспорта. В этом году оценивали уже сто городов, а также Москву и Санкт-Петербург (вне общего списка). Столица страны получила 89,5 баллов из ста, а северная столица – 83,5. Рейтинг составляли с использованием данных на конец третьего квартала 2023 года.

Среди центров субъектов РФ Байкальского региона Улан-Удэ оказался выше всех - на 54 месте. Город набрал 54,3 балла в общем.

По показателям:

ценовая доступность – 63 балла из ста;

комфорт и удобство – всего 35;

функциональность транспортной сети – 66;

физическая доступность – 64;

устойчивое развитие и безопасность – 38.

Отметим, что по сравнению с рейтингом за 2022 год столица Бурятии поднялась сразу на 19 мест. По итогам 2022 года Улан-Удэ набрал 50,2 балла. Видимо, сказалось масштабное пополнение с конца лета 2022 года парка муниципальных автобусов большой и средней вместительности.

Чита оказалась в рейтинге-2023 на 63 месте (52,4 общих балла).

Иркутск занял 70 место (50,7 баллов). Братск расположился на 50 месте (54,6), а Ангарск – на 81 (46,3).

В топ-10 рейтинга (помимо Москвы и Петербурга за кадром) попали: Пермь (76,6 баллов), Новокузнецк (76,2), Екатеринбург (75,1), Нижний Новгород (71,8), Казань (70,7), Кемерово (69,9), Волгоград (68,9), Самара (67,6), Ижевск (67,4) и Мурманск (67,1). Худший же общественный транспорт в России на третий квартал 2023 года у городов Комсомольск-на-Амуре (96 место), Шахты (97), Балаково (98), Уссурийск (99) и Анапа (100).

«Открытия года - Курск и Южно-Сахалинск, каждый из них поднялся почти на 50 пунктов за счёт своих реформ, - прокомментировал урбанистический телеграм-канал «Город для людей». - В Курске несколько лет шла подготовительная работа и теперь виден эффект от сокращения дублирования маршрутов и обновления. Южно-Сахалинск же запуском рельсобуса и удобных хабов настолько повысил качество общественного транспорта, что город обогнал Красноярск! Но ликвидация выделенных полос и автобусы в пробках не дали ворваться в топ».

Для составителей рейтинга были и сюрпризы.

- С особым удовлетворением мы наблюдаем бурное развитие электротранспорта, - отметил Владимир Швецов, гендиректор группы компаний SIMETRA. - Трамвай возвращает себе ключевую роль в транспортных системах городов. Модернизация и развитие его инфраструктуры и подвижного состава занимает важное место в реализуемых планах российских городов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в мэрии Улан-Удэ это понимают. Скоро на линии выйдут два новых удлинённых трамвая «Богатырь». На заводе в Санкт-Петербурге уже идут их испытания. В рамках мастер-плана развития Улан-Удэ до 2030 года запланировано дальнейшее обновление парка трамваев в городе (5 млрд рублей), а также строительство и капитальный ремонт трамвайных путей (6 млрд и миллиард рублей соответственно). В конце 2023 года года город получил 26 микроавтобусов, которые теперь ставят на укороченные муниципальные маршруты.

«Лучшим вознаграждением для коллектива составителей рейтинга является то, что метрики, рассчитываемые здесь для ранжирования систем общественного транспорта, ложатся в основу реальных преобразований и улучшений на практике», - отметили авторы исследования. Впрочем, как следует из текста рейтинга, власти столицы Бурятии не сотрудничали с составителями. На Дальнем Востоке им помогали только ответственные за транспорт органы в мэриях Петропавловска-Камчатского, Хабаровска и Южно-Сахалинска.

Справка:

Принципы составления рейтинга:

Статистическая база данных проекта включает более 200 разнообразных атрибутов и показателей, характеризующих множество аспектов работы систем общественного транспорта. Все эти характеристики напрямую или косвенно обращены к пассажиру и сконцентрированы вокруг оценки качества его обслуживания. Среди них можно выделить статистические сведения о состоянии парка транспортных средств перевозчиков, данные о тарифной системе, пространственно-территориальном покрытии и конфигурации маршрутных сетей общественного транспорта, расчётные показатели транспортной работы и использования инфраструктуры, оценка информационной открытости работы пассажирского транспорта для пользователя и многие другие. Совокупность критериев, используемых для сравнения систем между собой и формирования итогового рейтинга, состоит из 52 обобщенных характеристик. Еще 9 параметров представлены «штрафным» и «бонусными» баллами. Ранжирующий набор показателей, которые описывают транспортные системы городов, модифицируется из года в год, следуя за развитием отрасли и восполняя нюансы, которые ранее ускользнули из поля зрения.