06 февраля

05 февраля

Популярное

В Бурятии сельчане нажаловались на работу учителей на «удалёнке»

В Бурятии сельчане нажаловались на работу учителей на «удалёнке»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Родители заявили, что школьников заваливают заданиями и не объясняют им темы

Жители Хоринска жалуются на работу учителей местной СОШ № 2. Недавно из-за морозов всех детей перевели на дистант. И если, по словам сельчан, с младшеклассниками занимаются по видеосвязи в Zoom, то ученикам старших классов только дают задания и дают определённое время для их выполнения.
 
- При этом новые темы не объясняют. Почему учителя не выходят в Zoom по расписанию в каждом классе? – поинтересовались сельчане в группе «Хоринск-инфо.24/7».

Замдиректора Хоринской СОШ № 2 по учебно-воспитательной работе Дэнсыма Лубсанова пояснила, что в ходе дистанционного обучения связь со школьниками и родителями наладили с помощью электронной почты, мессенджеров Viber и Telegram, соцсети «ВКонтакте» и смс-оповещений.
 
- Работа проводилась по учебникам. Использовались и возможности образовательных платформ и ресурсов, видеоуроки, образовательный портал для подготовки к экзаменам и Google формы, – подчеркнула замдиректора.
 
По её словам, к онлайн-урокам в 5-11 классах на специальных платформах подключаются лишь 10-20 % детей. Не у всех есть необходимые технические средства вроде компьютеров, телефонов и ноутбуков. Потому родителей призвали обеспечить ими ребятишек.
учителя школа жалобы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии туриста оштрафовали за палатку, установленную в нацпарке
В Бурятии туриста оштрафовали за палатку, установленную в нацпарке
Общество, 06.02.2024
Не все соблюдают правила порядка на отдыхе в заповедных территориях  
В Улан-Удэ перед Белым месяцем устроят обряд очищения
В Улан-Удэ перед Белым месяцем устроят обряд очищения
Общество, 06.02.2024
Шаманы разведут костёр для сжигания негатива

В Бурятии сельчане нажаловались на работу учителей на «удалёнке»
В Бурятии сельчане нажаловались на работу учителей на «удалёнке»
Общество, 06.02.2024
Родители заявили, что школьников заваливают заданиями и не объясняют им темы
В Улан-Удэ вновь устроят облаву на бродячих собак
В Улан-Удэ вновь устроят облаву на бродячих собак
Общество, 06.02.2024
Их будут отлавливать в отдалённом микрорайоне 
Врачи из Бурятии помогли двум пассажирам, которым стало плохо в самолёте
Врачи из Бурятии помогли двум пассажирам, которым стало плохо в самолёте
Общество, 06.02.2024
Произошло это глубокой ночью на борту самолёта, летевшего из Москвы
В Улан-Удэ состоялся первый Кубок «Чёрный пояс» по кëкусин-кан каратэ-до
В Улан-Удэ состоялся первый Кубок «Чёрный пояс» по кëкусин-кан каратэ-до
Общество, 06.02.2024
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с турнира, собравшего более 200 спортсменов
Столицу Бурятии перед Сагаалганом заполонят Драконы
Столицу Бурятии перед Сагаалганом заполонят Драконы
Общество, 06.02.2024
Городские здания и путепроводы украсят баннерами с символом 2024 года
В Улан-Удэ эвакуировали Дом печати
В Улан-Удэ эвакуировали Дом печати
Общество, 06.02.2024
Там работают экстренные службы
В Бурятии жителей райцентра возмутили тротуары без снега
В Бурятии жителей райцентра возмутили тротуары без снега
Общество, 06.02.2024
Теперь по ним не могут катать детей на санках

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^