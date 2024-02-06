В Бурятии сельчане нажаловались на работу учителей на «удалёнке»





Жители Хоринска жалуются на работу учителей местной СОШ № 2. Недавно из-за морозов всех детей перевели на дистант. И если, по словам сельчан, с младшеклассниками занимаются по видеосвязи в Zoom, то ученикам старших классов только дают задания и дают определённое время для их выполнения.



- При этом новые темы не объясняют. Почему учителя не выходят в Zoom по расписанию в каждом классе? – поинтересовались сельчане в группе «Хоринск-инфо.24/7».



Замдиректора Хоринской СОШ № 2 по учебно-воспитательной работе Дэнсыма Лубсанова пояснила, что в ходе дистанционного обучения связь со школьниками и родителями наладили с помощью электронной почты, мессенджеров Viber и Telegram, соцсети «ВКонтакте» и смс-оповещений.



- Работа проводилась по учебникам. Использовались и возможности образовательных платформ и ресурсов, видеоуроки, образовательный портал для подготовки к экзаменам и Google формы, – подчеркнула замдиректора.



По её словам, к онлайн-урокам в 5-11 классах на специальных платформах подключаются лишь 10-20 % детей. Не у всех есть необходимые технические средства вроде компьютеров, телефонов и ноутбуков. Потому родителей призвали обеспечить ими ребятишек.

