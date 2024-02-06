В Бурятии жителей райцентра возмутили тротуары без снега

Теперь по ним не могут катать детей на санках
Жители Гусиноозёрска недовольны расчищенными от снега пешеходными дорожками. Речь, в частности, о тротуарах в сквере «Юность» и на улице Пушкина. Что именно с ними не так, местные разъяснили в группе «Селенга-инфо.24/7».
- До конца зимы ещё далеко и не факт, что снова выпадет снег. С детьми на санках ездить по проезжей части или газонам? Можно было оставить полосу. Причём местами по плитке ходить опаснее – очень скользко на ней, – заявили гусиноозёрчане.
Глава города Валентин Дакич пояснил: снег расчистили, что при его таянии не образовалась наледь. Однако пожелания пешеходов пообещали учесть. «После обращения рассмотрели иной технический вариант уборки тротуаров», – отметил мэр Гусиноозёрска.
Теперь по ним не могут катать детей на санках
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