В Бурятии жителей райцентра возмутили тротуары без снега



Жители Гусиноозёрска недовольны расчищенными от снега пешеходными дорожками. Речь, в частности, о тротуарах в сквере «Юность» и на улице Пушкина. Что именно с ними не так, местные разъяснили в группе «Селенга-инфо.24/7».



- До конца зимы ещё далеко и не факт, что снова выпадет снег. С детьми на санках ездить по проезжей части или газонам? Можно было оставить полосу. Причём местами по плитке ходить опаснее – очень скользко на ней, – заявили гусиноозёрчане.



Глава города Валентин Дакич пояснил: снег расчистили, что при его таянии не образовалась наледь. Однако пожелания пешеходов пообещали учесть. «После обращения рассмотрели иной технический вариант уборки тротуаров», – отметил мэр Гусиноозёрска.



