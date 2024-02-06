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В Улан-Удэ на Мокрова временно не будет воды

В Улан-Удэ на Мокрова временно не будет воды
Общество,  Фото:pixabay.com
Помимо холодной, отключат и горячую воду

6 февраля в Улан-Удэ в связи с проведением плановых работ по ремонту водопроводного узла на ул. Мокрова, 44, будет прекращена подача горячего водоснабжения с 10:00 до 18:00 потребителям по адресам:
- ул. Мокрова, 30, 32, 34, 40, 40а, 42, 44, 46;
- дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ на ул. Мокрова, 30;
- супермаркет «Абсолют» на ул. Мокрова, 50.

Как сообщает администрация Октябрьского района, подача горячего водоснабжения будет возобновлена после завершения работ на водопроводных сетях холодного водоснабжения. Напомним, что ранее сообщалось, что на улице Мокрова будет прекращена подача холодной воды.
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