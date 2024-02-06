Строители нового терминала аэропорта «Байкал» завершают монтаж несущих конструкций

Их установят до конца февраля

Строительство нового аэровокзала (терминала) внутренних авиалиний международного аэропорта «Байкал» идёт по плану. Об этом 6 февраля сообщил общественности гендиректор воздушных ворот столицы Бурятии Дмитрий Гармаев:

«Генеральный подрядчик «Спектрум Холдинг» планирует до 29 февраля завершить монтаж металлоконструкций, а в срок до 15 мая 2024 года - завершить работы по кровле и фасаду».

Такие сроки, по словам Гармаева, указаны в плане работ.





Как сообщал «Байкал-Daily», новый аэровокзал должны открыть в сентябре 2024 года. В октябре 2023 года на стройплощадке завершилась заливка бетона и начал вырисовываться каркас. Само строительство обойдётся в 3 миллиарда 118 миллионов рублей. В качестве инвестора выступает собственник воздушной гавани – компания «Новапорт Холдинг». Госкорпорация ВЭБ.РФ предоставила ей льготный кредит на эти цели.

В новом терминале будут два телетрапа. Это позволит пассажирам попадать из здания сразу на борт самолёта. Пока что их подвозят к трапу на автобусах. После ввода в строй нового терминала действующий ныне аэровокзал советской постройки отдадут под выполнение международных рейсов.