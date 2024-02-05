На Сагаалган в Бурятии разгуляется ветер

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Республика будет находиться под влиянием череды атмосферных фронтов



На этой неделе (с 6 по 13 февраля) в Бурятии сохранится погода преимущественно без осадков, лишь по северной половине временами небольшой снег. Ветер переменный: от слабого до умеренного. Температура ночью будет опускаться от -26 до -31, местами -32,-37, по Прибайкалью и югу -20,-25, днём -13,-18, по юго-западу и Прибайкалью -8,-13, местами по северным районам -19,-24.



Традиционно в Сагаалган бывает ветрено. Так и будет в этот раз. С 10 по 13 февраля республика будет находиться под влиянием череды атмосферных фронтов, ожидается неустойчивая ветреная погода, временами снег различной интенсивности. Ветер западный 6-11, в отдельные дни порывы до 13-16 м/с, позёмка. Температура ночью -20,-25, при снеге -15,-20, по северу -28,-33, днём -8,-13, местами -18,-23.



Также синоптики опубликовали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня. Так, во вторник, 6 февраля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -27,-32, местами -32,-37, местами по Прибайкалью и югу -21,-26, днём -14,-19, местами -8,-13, в Баргузинской долине -19,-24.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью -26,-28, днём -15,-17.



В среду, 7 февраля, осадки вновь обойдут республику стороной, однако по трассе БАМ местами небольшой снег. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -25,-30, местами -31,-36, по Прибайкалью, югу и северу -20,-25, днём -13,-18, местами -5,-10, по северной половине -18,-23.



В четверг, 8 февраля, по северным районам местами небольшой снег. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -25,-30, местами -31,-36, по Прибайкалью, югу и северу -19,-24, днём -11,-16, местами -5,-10, по северу, югу и центру -16,-21.

