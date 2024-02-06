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В Бурятии северяне пожаловались на безобразие

В Бурятии северяне пожаловались на безобразие
Общество,  Фото:«Северобайкальск-инфо.24/7»
Его пообещали убрать в ближайшее время

Жители Северобайкальска пожаловались на мусор, который валяется прямо возле контейнерной площадки. Они запечатлели разбросанные отходы на камеру и прислали фото в группу «Северобайкальск-инфо.24/7». «На улице Дорожная, 9 творится вот такое безобразие», – заявили местные.

В администрации города на это заявили, что территории около контейнерных площадок в Северобайкальске постепенно приводят в порядок. С отходами на улице Дорожная пообещали разобраться на этой неделе. 
мусор жалобы

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