В Бурятии северяне пожаловались на безобразие

Его пообещали убрать в ближайшее время



Жители Северобайкальска пожаловались на мусор, который валяется прямо возле контейнерной площадки. Они запечатлели разбросанные отходы на камеру и прислали фото в группу «Северобайкальск-инфо.24/7». «На улице Дорожная, 9 творится вот такое безобразие», – заявили местные.



В администрации города на это заявили, что территории около контейнерных площадок в Северобайкальске постепенно приводят в порядок. С отходами на улице Дорожная пообещали разобраться на этой неделе.

