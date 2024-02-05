Актёр Андрей Мерзликин исполнил на Байкале свою детскую мечту

Он приехал туда зимой

Фотографии со льда Священного озера, с его иркутского берега, заслуженный артист России Андрей Мерзликин стал выкладывать в соцсетях ещё 3 февраля. На выходных он рыбачил и катался на коньках по льду Байкала. 5 февраля встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.





«Андрей Ильич несколько дней был в нашем регионе, как он сам рассказал, исполнял свою детскую мечту увидеть зимний Байкал, - рассказал Кобзев в своём телеграм-канале. - Иркутяне знают, что Андрей Ильич не раз приезжал в Иркутскую область. Он снимался и в фильме об истории Иркутского завода тяжелого машиностроения, и в ленте «Облепиховое лето» (18+) про Александра Вампилова».

Как сообщал «Байкал-Daily», в этой картине Андрей Мерзликин сыграл знаменитого драматурга. Фильм показывали на разных фестивалях.











Губернатор Приангарья обсудил с артистом культурные планы:

«В частности, возможность проведения фестивалей патриотической направленности на Байкале. Ценю и уважаю Андрея Ильича не только как прекрасного актера, но и как настоящего патриота своей страны, человека с активной позицией. Он искренне любит землю, на которой живёт и гордится своей Родиной».

«Байкал-Daily» сообщал, что Мерзликин летом 2022 года навещал в московском госпитале раненых военных из Бурятии, которые участвовали в спецоперации на Украине. В 2023 году он сыграл в фильме по сценарию жителя Улан-Удэ

В январе 2024 года у него состоялись гастроли в Чите с моноспектаклем про Василия Шукшина (возрастное ограничение 6+).

Справка:

Андрей Мерзликин родился 24 марта 1973 года в подмосковном городе Калининграде (сейчас Королев).

Окончил 8-летнюю школу посёлка Передовая Текстильщица. Первое образование – техникум космического машиностроения, второе - высшее экономическое.

В 1994 поступил и в 1998 году окончил ВГИК (мастерская Народного артиста РФ Евгения Киндинова). С 2001 по 2011 год был актёром театра под управлением Армена Джигарханяна. Участник многих международных театральных и кинофестивалей.

Лауреат премии «Золотой Витязь» за музыкально-драматический спектакль «Шукшин. Человек Земли» (16+). В 2021 году сыграл Несчастливцева в спектакле «Лес» (12+) во МХАТе имени Горького.

Успех в кинематографе актёру принесла роль в фильме режиссёра Петра Буслова «Бумер» (18+).

Сыграл уже более ста ролей в фильмах и сериалах.