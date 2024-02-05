«Лыжню России» в Улан-Удэ перенесли из-за Сагаалгана

Ожидается участие свыше двух тысяч человек
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в стране состоится 10 февраля. Улан-Удэ станет исключением: в городе мероприятие устроят 17 февраля, так как на 10-е число в этом году выпал Сагаалган.
- Мы подготовили документ министерству спорта РФ о переносе наших сроков проведения на 17 февраля. Нам согласовали эти даты, понимая, что большинство нашего населения будет встречать Белый месяц, - сообщил на брифинге заместитель министра спорта и молодёжной политики Бурятии Эрдэм Биликтуев.
Местом проведения по традиции выбран спортивно-оздоровительный лагерь «Зорька» на Верхней Берёзовке. Ожидается участие свыше двух тысяч человек. В том числе участие примут коллективы – детские сады и школы, ссузы, вузы, работники госучреждений и предприятий. К участию приглашаются все желающие.
Организаторы подготовят четыре дистанции:
- 500 метров – для дошкольников,
- 2 километра – для всех желающих без учёта возраста;
- 5 километров для юношей и девушек 2006 года рождения и моложе;
- 10 километров для мужчин и женщин 2005 года рождения и старше.
Для участников организуют горячий чай. Число автобусов маршрута №37, что идёт на Верхнюю Берёзовку, в этот день увеличат.
Победителей ждут денежные призы, специальные медали, кубки и грамоты с эмблемой «Лыжня России».
Зарегистрироваться на лыжную гонку можно через портал «Госуслуги». Для участия нужно зайти на сайт или приложение, ввести в поисковике «Лыжня России» и заполнить бланк участия.
Кроме того, участнику желательно иметь при себе медицинскую справку о допуске к соревнованию. Участие несовершеннолетнего допускается только в присутствии родителей или законных представителей.
- На Госуслугах в бланке будет пункт вопроса о том, прошёл ли участник медосмотр, однако, всё же советуем участникам иметь при себе такую справку, - отметил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ Андрей Дзюбенко.
Фоторепортаж Сергея Тарасенко с прошлогодней «Лыжни России» можно посмотреть по ссылке.
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«Лыжню России» в Улан-Удэ перенесли из-за Сагаалгана
Общество, Фото:
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