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Гимназист из Улан-Удэ выиграл турнир по джиу-джитсу в Новосибирске

Гимназист из Улан-Удэ выиграл турнир по джиу-джитсу в Новосибирске
Общество,  Фото:Российская гимназия №59 Улан-Удэ
Спортсмен завоевал два «золота»

С 3 по 4 февраля в городе Новосибирск проходили соревнования «Abu Dhabi Jiu-Jitsu Professional Regional Siberia 2024». Турнир по джиу-джитсу собрал более 450 участников.

По итогам нескольких поединков спортсмен из Бурятии Аян Б. завоевал две золотые медали в своей весовой категории. Как сообщили в комитете по образованию администрации столицы Бурятии, Аян – ученик гимназии №59 города Улан-Удэ. Он учится в 10 классе.

- Браво, молодец. Желаем тебе, Аян, новых побед, - поздравили его в родной школе.
Бурятия спорт джиу-джитсу

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