В ЮФЛ попытались объяснить, почему выкинули из розыгрыша-2024 команды из Читы и Улан-Удэ

И ещё пять коллективов зон «Сибирь» и «Дальний Восток»

Многие интересовались вопросом: «Какой путь прошли академии перед вступлением в Юношескую футбольную лигу (ЮФЛ)?». Поэтому телеграм-канал лиги опубликовал схему алгоритма действий и дал пояснения о вылете команд.





«Начинался он ещё за год до возможного зачисления – со знакомства с критериями. Далее с марта по ноябре школы доводили свой уровень до необходимых требований и присылали документы в Российский футбольный союз (РФС), - объяснили в ЮФЛ. - Если всё в порядке, то в декабре-январе школы узнали о допуске к ЮФЛ из публикации списка на сайте. Процедура представлена на схеме».

В ЮФЛ, не сообщив конкретики о претензиях к командам, отметили:

«если ваша школа не прошла процесс процедуры допуска, значит она не попала в окончательный состав участников»;

«школа может подготовиться в течение года и подать заявку на участие в следующем году».

Как сообщал «Байкал-Daily», в РФС не прошли аккредитацию игравшие в прошлом году в «ЮФЛ- Сибирь» команды СШ №6 «Бурятия» и «Чита». Публикация списка команд на сезон-2024 вызвала массу вопросов у пользователей из городов, команды которых не попали в розыгрыш. За Уралом таких оказалось целых семь.