Иркутск примет всероссийский театральный фестиваль

Его посвятят писателям-деревенщикам



Во втором всероссийском театральном фестивале имени Валентина Распутина, который состоится в Иркутской области, примут участие 11 профессиональных театров России из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Барнаула, Вологды, Астрахани, Улан-Удэ и Иркутска. Всего было рассмотрено 58 заявок из разных уголков страны. По результатам конкурсного отбора одобрено 13 спектаклей.



- В этом году фестиваль имени Валентина Распутина мы посвящаем юбилеям его соратников – писателей-деревенщиков: 100-летию Виктора Астафьева и 95-летию Василия Шукшина, – отметил директор Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова Анатолий Стрельцов.



Театральное мероприятие откроется 15 марта – в день рождения Валентина Распутина – спектаклем по рассказу Виктора Астафьева театра для детей и молодёжи (г. Кемерово). В основную афишу фестиваля также вошла драма Виктора Розова Московского драматического театра «Сфера». Театр «На Литейном» (г. Санкт-Петербург) привезёт шукшинские рассказы. Постановка по повести Валентина Распутина прозвучит в исполнении Астраханского театра юного зрителя. Спектакль по пьесе Степана Лобозёрова сыграет Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева (г. Улан-Удэ). Одноактный балет-спектакль по произведениям Василия Шукшина исполнит государственный молодёжный ансамбль песни и танца «Алтай» (г. Барнаул).



На правах организатора мероприятия Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова представит три спектакля по произведениям Валентина Распутина и Фёдора Абрамова. Участниками фестиваля станут ещё два иркутских коллектива: театр юного зрителя им. А. Вампилова и театр кукол «Аистёнок». Гостем Распутинского фестиваля станет рэп-мюзикл по роману Ф.М. Достоевского молодого столичного коллектива «Рэп театр». Он состоится в рамках специальной программы Большого детского фестиваля «ЭХО БДФ – Приангарье».



Второй всероссийский театральный фестиваль им. Валентина Распутина продлится до 22 марта. Его программу дополнят тематические вечера и цикл бесплатных лекций о творчестве авторов, спектакли по произведениям которых вошли в афишу фестиваля. На региональном телеканале состоится прямая трансляция одной из фестивальных постановок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение: 18+.

