В Улан-Удэ посоревнуются в чтении вслух

Победитель может попасть на финал в Москве



14 февраля в Бурятии в восьмой раз пройдёт региональный тур международного чемпионата по чтению вслух «Открой рот». По правилам участники в неформальной обстановке читают вслух без подготовки выбранные организаторами тексты, жюри оценивает технику и артистизм чтения. Стать участником чемпионата могут все желающие старше 18 лет.



На мероприятии можно принять участие в общероссийской благотворительной акции «Дарите книги с любовью»: принести книги, которые после события найдут новых владельцев в муниципальных библиотеках Бурятии. Чемпионат пройдёт в Улан-Удэ, в кофейне «Триста Бариста». Участие бесплатное и открыто для всех желающих, сообщает республиканская детско-юношеская библиотека.



Чемпион регионального этапа примет участие в конференции «Восток» и получит шанс пройти в финал, который пройдёт на Красной площади в городе Москве.



Возрастное ограничение: 18+.



