Победитель может попасть на финал в Москве
14 февраля в Бурятии в восьмой раз пройдёт региональный тур международного чемпионата по чтению вслух «Открой рот». По правилам участники в неформальной обстановке читают вслух без подготовки выбранные организаторами тексты, жюри оценивает технику и артистизм чтения. Стать участником чемпионата могут все желающие старше 18 лет.
На мероприятии можно принять участие в общероссийской благотворительной акции «Дарите книги с любовью»: принести книги, которые после события найдут новых владельцев в муниципальных библиотеках Бурятии. Чемпионат пройдёт в Улан-Удэ, в кофейне «Триста Бариста». Участие бесплатное и открыто для всех желающих, сообщает республиканская детско-юношеская библиотека.
Чемпион регионального этапа примет участие в конференции «Восток» и получит шанс пройти в финал, который пройдёт на Красной площади в городе Москве.
Возрастное ограничение: 18+.
В Улан-Удэ посоревнуются в чтении вслух
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победитель может попасть на финал в Москве
Его пообещали убрать в ближайшее время
Снега в республике не ожидается
Участие примут команды всех сельских поселений
Священнослужители попросят счастливого и благополучного года
Его посвятят писателям-деревенщикам
Республика будет находиться под влиянием череды атмосферных фронтов
Он состоится в Заиграевском районе
Участвовать могут студенты и школьники
Спортсмен завоевал два «золота»
За победу боролись учащиеся 2 районов республики
В стране проводятся мероприятия по подкормке диких животных
Он приехал туда зимой
Также были утверждены границы их территорий
Победителем стала команда из школы №25