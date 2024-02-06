06 февраля

05 февраля

Популярное

В Улан-Удэ посоревнуются в чтении вслух

В Улан-Удэ посоревнуются в чтении вслух
Общество,  Фото:pixabay.com
Победитель может попасть на финал в Москве

14 февраля в Бурятии в восьмой раз пройдёт региональный тур международного чемпионата по чтению вслух «Открой рот». По правилам участники в неформальной обстановке читают вслух без подготовки выбранные организаторами тексты, жюри оценивает технику и артистизм чтения. Стать участником чемпионата могут все желающие старше 18 лет.

На мероприятии можно принять участие в общероссийской благотворительной акции «Дарите книги с любовью»: принести книги, которые после события найдут новых владельцев в муниципальных библиотеках Бурятии. Чемпионат пройдёт в Улан-Удэ, в кофейне «Триста Бариста». Участие бесплатное и открыто для всех желающих, сообщает республиканская детско-юношеская библиотека.

Чемпион регионального этапа примет участие в конференции «Восток» и получит шанс пройти в финал, который пройдёт на Красной площади в городе Москве.

Возрастное ограничение: 18+.

Улан-Удэ чемпионат чтение вслух конкурс акция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ посоревнуются в чтении вслух
В Улан-Удэ посоревнуются в чтении вслух
Общество, 06.02.2024
Победитель может попасть на финал в Москве
В Бурятии северяне пожаловались на безобразие
В Бурятии северяне пожаловались на безобразие
Общество, 06.02.2024
Его пообещали убрать в ближайшее время
В Бурятии до 19 градусов мороза
В Бурятии до 19 градусов мороза
Общество, 06.02.2024
Снега в республике не ожидается
В районе Бурятии в честь Сагаалгана проведут конкурс
В районе Бурятии в честь Сагаалгана проведут конкурс
Общество, 05.02.2024
Участие примут команды всех сельских поселений
В Чите шаманы проводят и встретят Сагаалган
В Чите шаманы проводят и встретят Сагаалган
Общество, 05.02.2024
Священнослужители попросят счастливого и благополучного года
Иркутск примет всероссийский театральный фестиваль
Иркутск примет всероссийский театральный фестиваль
Общество, 05.02.2024
Его посвятят писателям-деревенщикам
На Сагаалган в Бурятии разгуляется ветер
На Сагаалган в Бурятии разгуляется ветер
Общество, 05.02.2024
Республика будет находиться под влиянием череды атмосферных фронтов
В Бурятии организуют фестиваль активных этноигр
В Бурятии организуют фестиваль активных этноигр
Общество, 05.02.2024
Он состоится в Заиграевском районе
Учащиеся посвятят свои работы «Героям Бурятии»
Учащиеся посвятят свои работы «Героям Бурятии»
Общество, 05.02.2024
Участвовать могут студенты и школьники
В Бурятии прошёл турнир по традиционным играм
В Бурятии прошёл турнир по традиционным играм
Общество, 05.02.2024
За победу боролись учащиеся 2 районов республики
В Монголии участились случаи проникновения животных в города
В Монголии участились случаи проникновения животных в города
Общество, 05.02.2024
В стране проводятся мероприятия по подкормке диких животных
В Улан-Удэ провели первенство по интеллектуальным играм
В Улан-Удэ провели первенство по интеллектуальным играм
Общество, 05.02.2024
Победителем стала команда из школы №25

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^