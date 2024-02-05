Среди сотрудников УФСИН Бурятии прошло первенство по лыжным гонкам













Среди сотрудников УФСИН России по Бурятии прошло первенство по лыжным гонкам. Соревнования проводились на базе лыжно-биатлонного комплекса «Снежинка».За победу боролись 13 команд, по одной от каждого подведомственного учреждения. В каждой команде участвовали по четыре человека (3 мужчины и 1 женщина). Протяжённость дистанции составили 3 км для мужчин и 2 км для женщин.По итогам первенства победу одержала сборная управления, второе место завоевала команда отдела по конвоированию, а третье место присуждено команде следственного изолятора №1.После соревнований состоялась церемония награждения, где победителям и призёрам были вручены грамоты, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.