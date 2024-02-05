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Росгвардейцы Бурятии рассказали школьникам о Сталинградской битве

Росгвардейцы Бурятии рассказали школьникам о Сталинградской битве
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Они провели тематические уроки

Уроки мужества, посвящённые Дню воинской славы – битве за Сталинград 2 февраля 1943 года, провели в школах Бурятии сотрудники вневедомственной охраны и спецподразделений Росгвардии.

Сотрудник СОБР «Барс» управления Росгвардии Олег Х. провёл уроки совместно с представителями республиканской Федерации самбо, Союза ветеранов войны в Афганистане и бойцами 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ.

В улан-удэнской спортивной школе № 17 и общеобразовательной школе села Поселье Иволгинского района школьникам рассказали о подвигах уроженцев Бурятии в Сталинградской битве, Афганистане и на специальной военной операции.



Ученикам показали экипировку спецподразделений Росгвардии и ВДВ и провели показательное занятие по владению приёмам самозащиты без оружия при задержании особо опасных преступников.

В школах сёл Бичура и Кырен сотрудники вневедомственной охраны провели уроки мужества, посвящённые Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для учащихся 9-11 классов.
Росгвардейцы рассказали старшеклассникам о важных датах, длительности сражения, периодах и основных событиях Сталинградской битвы, а также показали документальный фильм «Сталинградская битва», сообщает пресс-служба ведомства. 


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