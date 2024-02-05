Росгвардейцы Бурятии рассказали школьникам о Сталинградской битве

















Уроки мужества, посвящённые Дню воинской славы – битве за Сталинград 2 февраля 1943 года, провели в школах Бурятии сотрудники вневедомственной охраны и спецподразделений Росгвардии.Сотрудник СОБР «Барс» управления Росгвардии Олег Х. провёл уроки совместно с представителями республиканской Федерации самбо, Союза ветеранов войны в Афганистане и бойцами 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ.В улан-удэнской спортивной школе № 17 и общеобразовательной школе села Поселье Иволгинского района школьникам рассказали о подвигах уроженцев Бурятии в Сталинградской битве, Афганистане и на специальной военной операции.Ученикам показали экипировку спецподразделений Росгвардии и ВДВ и провели показательное занятие по владению приёмам самозащиты без оружия при задержании особо опасных преступников.В школах сёл Бичура и Кырен сотрудники вневедомственной охраны провели уроки мужества, посвящённые Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для учащихся 9-11 классов.Росгвардейцы рассказали старшеклассникам о важных датах, длительности сражения, периодах и основных событиях Сталинградской битвы, а также показали документальный фильм «Сталинградская битва», сообщает пресс-служба ведомства.