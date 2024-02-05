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В Иркутской области петроглифы и городища получили статус археологических памятников

В Иркутской области петроглифы и городища получили статус археологических памятников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также были утверждены границы их территорий

102 археологических объекта Иркутской области включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации. Такое решение приняло министерство культуры РФ по результатам историко-культурных экспертиз, проведённых в регионе в 2023 году.

— Одновременно с включением этих объектов в реестр, были утверждены границы их территорий, на которых запрещены строительство и хозяйственная деятельность. Это необходимо для сохранения археологических объектов. Сейчас в службе ведётся работа по утверждению охранных обязательств на данные объекты, предметов охраны. Вся эта информация будет передана в муниципалитеты для исключения случайного нарушения границ объектов и их повреждения, - рассказала заместитель руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Мария Назарова.

Археологические памятники, получившие статус объектов федерального значения, расположены практически по всей территории Иркутской области. В их числе: петроглифы, расположенные в Качугском и Жигаловском районах, например, вдоль автодороги Качуг – Жигалово, возле деревень Топлескино, Коркино; петроглифы Тальма, которые были открыты ещё в 40-х годах прошлого века. Это скальный массив, в котором обнаружено более тысячи рисунков. Около 30 объектов расположены в Ольхонском районе. В реестр внесены древние городища Хоргой, Шэмбетэ, наскальные рисунки в Елгазузре, петроглифы в Нутгэе, а также объекты Нукутского, Эхирит-Булагатского и других районов области.

— Большинство из этих памятников были открыты во второй половине XX века и носили статус выявленных объектов культурного наследия. Во время историко-культурных экспертиз специалисты провели обследования и определили высокую историческую ценность и научную значимость археологических памятников. Придание им статуса федеральных объектов историко-культурного наследия позволит увеличить возможность проведения мероприятий по их сохранению и государственной охране. Службой начата работа по утверждению охранных обязательств на данные объекты. Всего теперь на учёте службы 482 объекта археологии федерального значения, - уточнила начальник отдела археологии службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Анастасия Купцова.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, также в 2023 году службой были утверждены 308 охранных обязательств на объекты археологии. В их числе - объект культурного наследия федерального значения Писаница «Шишкинская шаманка». 
Иркутская область археология памятники истории памятники культуры

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