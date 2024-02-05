Участвовать могут студенты и школьники
До 20 февраля проходит конкурс творческих работ «Герои Бурятии». Итоги подведут 23 февраля.
На конкурс предоставляются творческие работы в двух направлениях:
– от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет и 15 до 17 лет – в номинации «Рисунок»;
- от 16 до 21 лет в номинации «Социальный видеоролик».
Творческие работы могут быть посвящены Великой Отечественной войне и специальной военной операции, известным деятелям культуры, истории, литературы и другим людям, внёсшим свой вклад в историю Бурятии.
Работы предоставляются для участия в конкурсе в виде её публикации (фото/видео) в социальной сети. Публикация работ допускается как на личной странице автора, так и на официальной странице учебного заведения или профессиональной образовательной организации. В описании к публикации указывается Ф.И.О., возраст автора исполнения, класс обучения (для школьников), курс обучения (для студентов), а также обязательное указание официального хештега конкурса #ГероиБурятии03.
Участники, занявшие призовые места, будут награждены дипломами и сертификатами на приобретение техники. Об этом сообщает министерство спорта и молодёжной политики РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
Учащиеся посвятят свои работы «Героям Бурятии»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Республика будет находиться под влиянием череды атмосферных фронтов
Он состоится в Заиграевском районе
Участвовать могут студенты и школьники
Спортсмен завоевал два «золота»
За победу боролись учащиеся 2 районов республики
В стране проводятся мероприятия по подкормке диких животных
Он приехал туда зимой
Также были утверждены границы их территорий
Победителем стала команда из школы №25
Именинница проживает в Кабанском районе
Всего на турнире спортсмены заняли 6 призовых мест
Водоснабжение отключат на 8 часов
Из федеральных и республиканских средств было выделено более 80 млн рублей
Соревнования проходят в Болгарии
«Богатыри» вовсю проходят обкатку в Питере