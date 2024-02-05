Учащиеся посвятят свои работы «Героям Бурятии»

Участвовать могут студенты и школьники



До 20 февраля проходит конкурс творческих работ «Герои Бурятии». Итоги подведут 23 февраля.



На конкурс предоставляются творческие работы в двух направлениях:

– от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет и 15 до 17 лет – в номинации «Рисунок»;

- от 16 до 21 лет в номинации «Социальный видеоролик».



Творческие работы могут быть посвящены Великой Отечественной войне и специальной военной операции, известным деятелям культуры, истории, литературы и другим людям, внёсшим свой вклад в историю Бурятии.



Работы предоставляются для участия в конкурсе в виде её публикации (фото/видео) в социальной сети. Публикация работ допускается как на личной странице автора, так и на официальной странице учебного заведения или профессиональной образовательной организации. В описании к публикации указывается Ф.И.О., возраст автора исполнения, класс обучения (для школьников), курс обучения (для студентов), а также обязательное указание официального хештега конкурса #ГероиБурятии03.



Участники, занявшие призовые места, будут награждены дипломами и сертификатами на приобретение техники. Об этом сообщает министерство спорта и молодёжной политики РБ.



Возрастное ограничение: 6+.



