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На выплаты и пособия в Бурятии потратили 29 с лишним миллиардов

На выплаты и пособия в Бурятии потратили 29 с лишним миллиардов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их получает почти половина жителей республики

В ушедшем 2023 году на соцподдержку в Бурятии направили 31 миллиард 300 миллионов рублей. Большая часть этой суммы – свыше 29 миллиардов – различные социальные выплаты и пособия. Сегодня их получают почти 50% жителей республики, рассказали в Минсоцзащиты РБ.

По словам главы ведомства Татьяны Быковой, сертификаты на жильё, дальневосточные выплаты, материнский капитал и социальный контракт стали хорошим подспорьем и помогли десяткам тысяч семей.

- Единовременную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка после 1 января 2019 года получили 2040 человек, – подчеркнула министр.

Региональный маткапитал за второго ребёнка перечислили 1978 семьям. На эти цели из федерального и республиканского бюджета выделили почти 424 миллиона.

- В республике становится всё больше многодетных семей. Все они – получатели выплаты на третьего ребёнка и последующих детей. В 2023-ем этой дальневосточной мерой поддержки воспользовались 11 466 семей. Им перечислили почти полтора миллиарда, – сообщила Татьяна Быкова.
пособия выплаты социальная поддержка

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