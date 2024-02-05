05 февраля

04 февраля

Популярное

Жителей Закаменска просят придумать логотип к 90-летию города

Жителей Закаменска просят придумать логотип к 90-летию города
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он должен быть оригинальным и отражать местные особенности

В Закаменске продолжается конкурс (возрастное ограничение – 0+) на разработку логотипа к юбилейным мероприятиям, посвящённым 90-летию со дня основания города. Принять участие в нём может любой желающий.
 
Как пояснили местные власти, логотип должен отличаться оригинальностью и отражать природные, исторические и культурные особенности райцентра. А ещё – легко тиражироваться, быть ярким, красочным, выразительным, привлекающим внимание, с простыми и понятными образами, современным, оригинальным по исполнению и удобным при использовании для оформления сувенирной и печатной продукции.
 
Этот логотип станет опознавательным знаком 90-летия Закаменска. Заявки на участие в конкурсе принимают в местной администрации на улице Ленина, 23. Их можно отправить и по электронной почте admzakamensk@mail.ru с пометкой «Логотип на конкурс», сообщает «Закамна-инфо.24/7».

В декабре в Закаменском районе признали несостоявшимся конкурс на лучший архитектурный проект приветственной въездной группы. Всего на него прислали восемь работ. Рассмотрев заявки, члены конкурсной комиссии дружно пришли к выводу, что ни один из эскизов не соответствует заявленным в положении требованиям.

Ранее анонсированное зрительское голосование пришлось отменить. Власти решили обратиться за помощью к профессионалам.


логотип Закаменск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На выплаты и пособия в Бурятии потратили 29 с лишним миллиардов
На выплаты и пособия в Бурятии потратили 29 с лишним миллиардов
Общество, 05.02.2024
Их получает почти половина жителей республики
В Бурятии горностай стащил у госинспекторов кусок мяса
В Бурятии горностай стащил у госинспекторов кусок мяса
Общество, 05.02.2024
«Преступление совершил, не стесняясь, у всех на глазах»
Жителей Закаменска просят придумать логотип к 90-летию города
Жителей Закаменска просят придумать логотип к 90-летию города
Общество, 05.02.2024
Он должен быть оригинальным и отражать местные особенности
В Улан-Удэ энергетики недогревают дома
В Улан-Удэ энергетики недогревают дома
Общество, 05.02.2024
В КГХ заявили, что ТГК-14 недогревает квартиры в нескольких микрорайонах
Сельчане в Бурятии подивились «избирательной» уборке улиц
Сельчане в Бурятии подивились «избирательной» уборке улиц
Общество, 05.02.2024
Люди заявили, что от снега расчистили только некоторые из них
Сидельца из Бурятии перевели в колонию ближе к дому
Сидельца из Бурятии перевели в колонию ближе к дому
Общество, 05.02.2024
Из Красноярского края его отправили в Приангарье
В Иркутске следом за Читой и Улан-Удэ отменили концерт Орбакайте
В Иркутске следом за Читой и Улан-Удэ отменили концерт Орбакайте
Общество, 05.02.2024
Певица осталась без выступлений сразу в трёх региональных центрах
Между «управляшками» в Улан-Удэ развернулась битва за новостройку
Между «управляшками» в Улан-Удэ развернулась битва за новостройку
Общество, 05.02.2024
Из-за этого одной из них даже пришлось дойти до суда

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^