Жителей Закаменска просят придумать логотип к 90-летию города



В Закаменске продолжается конкурс (возрастное ограничение – 0+) на разработку логотипа к юбилейным мероприятиям, посвящённым 90-летию со дня основания города. Принять участие в нём может любой желающий.



Как пояснили местные власти, логотип должен отличаться оригинальностью и отражать природные, исторические и культурные особенности райцентра. А ещё – легко тиражироваться, быть ярким, красочным, выразительным, привлекающим внимание, с простыми и понятными образами, современным, оригинальным по исполнению и удобным при использовании для оформления сувенирной и печатной продукции.



Этот логотип станет опознавательным знаком 90-летия Закаменска. Заявки на участие в конкурсе принимают в местной администрации на улице Ленина, 23. Их можно отправить и по электронной почте admzakamensk@mail.ru с пометкой «Логотип на конкурс», сообщает «Закамна-инфо.24/7».





