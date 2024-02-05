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В районе Бурятии в честь Сагаалгана проведут конкурс

В районе Бурятии в честь Сагаалгана проведут конкурс
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участие примут команды всех сельских поселений

16 февраля в Бурятии, в селе Сосново-Озёрское пройдёт районный конкурс в честь праздника «Сагаалган». Будут организованы творческие и спортивные мероприятия с участием команд всех 14 сельских поселений Еравнинского района.

Визитка команд «Эрэ хун - Эрдэни» включает 3 конкурса, в том числе состязания «Тэбэг», «Баргай талаан» для мальчиков, юношей и мужчин. По спортивному направлению пройдут национальная борьба, «Шагай наадан» и перетягивание каната.

Вне конкурса команды и жители района могут принять участие в конных скачки на санях и в турнире «hээр шалгаан». Предусмотрен спецприз за лучшее оформление и украшение саней.

По результатам конкурсов команды награждаются дипломами в общекомандном первенстве, поощрительными призами. Также учреждены специальные номинации: «Самый юный участник народного праздника Сагаалган» и «Самый старший участник народного праздника Сагаалган». Об этом сообщает администрация Еравнинского района.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Сагаалган конкурс Еравнинский район

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