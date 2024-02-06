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В Бурятии представят эвенкийскую этническую моду

В Бурятии представят эвенкийскую этническую моду
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике пройдёт фестиваль-конкурс эвенкийской этномоды

28 февраля в столице Бурятии состоится межрегиональный фестиваль-конкурс эвенкийской этномоды «Аяргумэ тэтыгэ» (6+). Он пройдёт в центре современного искусства «Залуу».

На фестивале будут представлены работы модельеров, работающих в эвенкийском этническом стиле, будут показаны самобытный эвенкийский национальный костюм и стилизованная современная одежда. Участие примут дизайнеры из северных районов Бурятии и гости из других субъектов РФ, где компактно проживают эвенки.

Кроме дефиле будет концертная программа с выступлением молодёжного вокально-хореографического ансамбля «Гулувун», творческого коллектива «Аргавакта», других известных исполнителей.

Последний раз «Аяргумэ тэтыгэ» проводился в 2021 году, сообщает пресс-служба центра эвенкийской культуры «Арун».

Возрастное ограничение: 6+.
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