В Бурятии представят эвенкийскую этническую моду

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В республике пройдёт фестиваль-конкурс эвенкийской этномоды



28 февраля в столице Бурятии состоится межрегиональный фестиваль-конкурс эвенкийской этномоды «Аяргумэ тэтыгэ» (6+). Он пройдёт в центре современного искусства «Залуу».



На фестивале будут представлены работы модельеров, работающих в эвенкийском этническом стиле, будут показаны самобытный эвенкийский национальный костюм и стилизованная современная одежда. Участие примут дизайнеры из северных районов Бурятии и гости из других субъектов РФ, где компактно проживают эвенки.



Кроме дефиле будет концертная программа с выступлением молодёжного вокально-хореографического ансамбля «Гулувун», творческого коллектива «Аргавакта», других известных исполнителей.



Последний раз «Аяргумэ тэтыгэ» проводился в 2021 году, сообщает пресс-служба центра эвенкийской культуры «Арун».



Возрастное ограничение: 6+.

