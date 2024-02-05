Сельчане в Бурятии подивились «избирательной» уборке улиц



Жители сельского поселения «Адамовское» в Баргузинском районе недовольны зимней уборкой улиц. Они поинтересовались в группе «Баргузин-инфо.24/7», почему от снега расчистили только центральные.



- На остальных люди не проживают, видимо. Сказали, что деньги выделили только на одну. Странное распределение средств. Весной вся вода побежит с дороги в ограды – в этом году снега было очень много. Например, в Адамово четыре улицы остались неочищенными, – негодуют сельчане.



В МАУ «Дорожное эксплуатационное управление» пояснили: на вывоз снега и расширение проезжей части в СП «Адамовское» потратили в четыре раза больше, чем в сельском поселении «Баргузинское». Исходя «из финансовых возможностей» в порядок решили привести именно центральные улицы. На остальные денег, судя по всему, пока не хватило.



- Вывоз снега осуществляется при дополнительном финансировании из бюджета республики, – заявили в ДЭУ.



