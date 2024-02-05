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Сельчане в Бурятии подивились «избирательной» уборке улиц

Сельчане в Бурятии подивились «избирательной» уборке улиц
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Люди заявили, что от снега расчистили только некоторые из них

Жители сельского поселения «Адамовское» в Баргузинском районе недовольны зимней уборкой улиц. Они поинтересовались в группе «Баргузин-инфо.24/7», почему от снега расчистили только центральные.
 
- На остальных люди не проживают, видимо. Сказали, что деньги выделили только на одну. Странное распределение средств. Весной вся вода побежит с дороги в ограды – в этом году снега было очень много. Например, в Адамово четыре улицы остались неочищенными, – негодуют сельчане.
 
В МАУ «Дорожное эксплуатационное управление» пояснили: на вывоз снега и расширение проезжей части в СП «Адамовское» потратили в четыре раза больше, чем в сельском поселении «Баргузинское». Исходя «из финансовых возможностей» в порядок решили привести именно центральные улицы. На остальные денег, судя по всему, пока не хватило. 
 
- Вывоз снега осуществляется при дополнительном финансировании из бюджета республики, – заявили в ДЭУ.

благоустройство улицы уборка снега

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