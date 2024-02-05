Победителем стала команда из школы №25
3 февраля в столице Бурятии завершилось первенство Улан-Удэ по интеллектуальным играм. Участвовало 138 ребят и девушек из 23 команд.
Знатоки сразились в интеллектуальном многоборье, «Что? Где? Когда?» и «Эрудит квартете». Также на первенстве города было отобрано 12 команд, которые станут участниками первенства Бурятии.
Как сообщает пресс-служба городского дворца детского (юношеского) творчества, на турнирной таблице места распределились следующим образом:
«Интеллектуальное многоборье»
Первое место – «Эридан» (СОШ №25)
Второе место – «Галион 2» (СОШ №20)
Третье место – «Галион 1» (СОШ №20)
«Что? Где? Когда?»
Первое место – «Эридан» (СОШ №25)
Второе место – «Галион 1» (СОШ №20)
Третье место – «Константа» (СОШ №32)
«Эрудит квартет»
Первое место – «Эридан» (СОШ №25)
Второе место – «Ума палата» (СОШ №8)
Третье место – «Дальний восток-33» (Гимназия №33)
В Улан-Удэ провели первенство по интеллектуальным играм
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