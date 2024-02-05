В Чите шаманы проводят и встретят Сагаалган

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Священнослужители попросят счастливого и благополучного года



В Чите состоятся шаманские проводы уходящего года и встреча Нового года – Сагаалгана. Обряды пройдут в новом строящемся центре местной религиозной организации шаманов «Хун Шубуун».



8 февраля пройдёт обряд «Угаал» – очищение огнём, проводы уходящего года. Молебен выражает чувство благодарности за все хорошее, что случилось, и просьбы унести нехорошее, что произошло в уходящем году.



10 февраля в 4 утра состоится встреча Нового года. Шаманы будут камлать, обращаясь к божественному белому началу и вечному синему небу. Священнослужители попросят у божеств счастливого, благополучного года и защиты для всего населения.



Также подготовят подношение и угощение божествам, обязательно состоится обряд призывания удачи и благополучия – «Далга». На каждый обряд верующие могут принести для подношения божествам молоко, белёный чай, водку, сладости, сливочное масло, 2 синих хадака, тару для аршана, а также списки близких.



Возрастное ограничение: 18+.

