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В Чите шаманы проводят и встретят Сагаалган

В Чите шаманы проводят и встретят Сагаалган
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Священнослужители попросят счастливого и благополучного года

В Чите состоятся шаманские проводы уходящего года и встреча Нового года – Сагаалгана. Обряды пройдут в новом строящемся центре местной религиозной организации шаманов «Хун Шубуун».

8 февраля пройдёт обряд «Угаал» – очищение огнём, проводы уходящего года. Молебен выражает чувство благодарности за все хорошее, что случилось, и просьбы унести нехорошее, что произошло в уходящем году.

10 февраля в 4 утра состоится встреча Нового года. Шаманы будут камлать, обращаясь к божественному белому началу и вечному синему небу. Священнослужители попросят у божеств счастливого, благополучного года и защиты для всего населения.

Также подготовят подношение и угощение божествам, обязательно состоится обряд призывания удачи и благополучия – «Далга». На каждый обряд верующие могут принести для подношения божествам молоко, белёный чай, водку, сладости, сливочное масло, 2 синих хадака, тару для аршана, а также списки близких.

Возрастное ограничение: 18+.
Чита шаманы Сагаалган шаманизм

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