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Сидельца из Бурятии перевели в колонию ближе к дому

Сидельца из Бурятии перевели в колонию ближе к дому
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из Красноярского края его отправили в Приангарье

К уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой обратился брат осуждённого из Бурятии. Он попросил перевести родственники в исправительное учреждение ближе к дому. Дело в том, что из-за отсутствия соответствующей колонии мужчину отправили отбывать наказание в Красноярский край. С отправкой туда посылок и свиданиями возникли трудности.

Омбудсмен, в свою очередь, направила обращение директору федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, в котором призвала рассмотреть возможность направить осуждённого в другой регион. В итоге его решили перевести в соседнюю Иркутскую область, поближе к месту жительства родственников.

Всего в ушедшем 2023 году Юлия Жамбалова получила 36 подобных обращений. Большинство из них во взаимодействии с ФСИН РФ рассмотрели положительно.
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