Сидельца из Бурятии перевели в колонию ближе к дому



К уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой обратился брат осуждённого из Бурятии. Он попросил перевести родственники в исправительное учреждение ближе к дому. Дело в том, что из-за отсутствия соответствующей колонии мужчину отправили отбывать наказание в Красноярский край. С отправкой туда посылок и свиданиями возникли трудности.



Омбудсмен, в свою очередь, направила обращение директору федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, в котором призвала рассмотреть возможность направить осуждённого в другой регион. В итоге его решили перевести в соседнюю Иркутскую область, поближе к месту жительства родственников.



Всего в ушедшем 2023 году Юлия Жамбалова получила 36 подобных обращений. Большинство из них во взаимодействии с ФСИН РФ рассмотрели положительно.

