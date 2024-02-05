Он состоится в Заиграевском районе
17 февраля в Бурятии состоится фестиваль активных этноигр «Асагад Наадам». Мероприятие проведут в селе Ацагат Заиграевского района.
Участниками станут до 24 команд по 6 человек от 18 лет. Им предстоит пройти этапы этноквеста: «Шарга урилдан» (катание на санях); «Тематические загадки»; «Духэриг» (командное); «Һээр шалган» (облегчённое разбивание костей); «Три карточки: песня, стих, танец»; «Шагай наадан»(командное); «Лепка бууз»; «Угадай напиток» и «Тухэриг».
Участники будут выступать в национальных костюмах. Вход для зрителей бесплатный, сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии организуют фестиваль активных этноигр
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