В Бурятии организуют фестиваль активных этноигр

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Он состоится в Заиграевском районе



17 февраля в Бурятии состоится фестиваль активных этноигр «Асагад Наадам». Мероприятие проведут в селе Ацагат Заиграевского района.



Участниками станут до 24 команд по 6 человек от 18 лет. Им предстоит пройти этапы этноквеста: «Шарга урилдан» (катание на санях); «Тематические загадки»; «Духэриг» (командное); «Һээр шалган» (облегчённое разбивание костей); «Три карточки: песня, стих, танец»; «Шагай наадан»(командное); «Лепка бууз»; «Угадай напиток» и «Тухэриг».



Участники будут выступать в национальных костюмах. Вход для зрителей бесплатный, сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

