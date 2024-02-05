В Бурятии прошёл турнир по традиционным играм

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

За победу боролись учащиеся 2 районов республики



3 февраля в Бурятии, в Кыренской СОШ прошёл турнир по традиционным бурят-монгольским играм «Һэер шаалга», «Тэбэг», «Шагай наадан» среди школьников Тункинского и Окинского районов республики.



Абсолютным чемпионом стал Дмитрий Т. Первое место среди девушек заняла Татьяна Х.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, по итогам игр в «Һэер шаалга» в возрастной категории до 13 лет призёрами стали:

Первое место - Этигэл Ш. (Зун-Мурино)

Второе место - Сергей Д. (Орлик)

Третье место - Базаржап Ш. (Горхон)



В возрастной категории 14-15 лет:

Первое место - Баясхалан Х. (Жемчуг)

Второе место - Баясхалан Д. (Жемчуг)

Третье место - Дугар А. (Харбяты)



В возрастной категории 16-18 лет:

Первое место - Дмитрий Т. (Туран)

Второе место - Хэшэгто Г. (Орлик)

Третье место - Зоригто Б. (Орлик)

