05 февраля

04 февраля

Популярное

В Бурятии прошёл турнир по традиционным играм

В Бурятии прошёл турнир по традиционным играм
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
За победу боролись учащиеся 2 районов республики

3 февраля в Бурятии, в Кыренской СОШ прошёл турнир по традиционным бурят-монгольским играм «Һэер шаалга», «Тэбэг», «Шагай наадан» среди школьников Тункинского и Окинского районов республики.

Абсолютным чемпионом стал Дмитрий Т. Первое место среди девушек заняла Татьяна Х.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, по итогам игр в «Һэер шаалга» в возрастной категории до 13 лет призёрами стали:
Первое место - Этигэл Ш. (Зун-Мурино)
Второе место - Сергей Д. (Орлик)
Третье место - Базаржап Ш. (Горхон)

В возрастной категории 14-15 лет:
Первое место - Баясхалан Х. (Жемчуг)
Второе место - Баясхалан Д. (Жемчуг)
Третье место - Дугар А. (Харбяты)

В возрастной категории 16-18 лет:
Первое место - Дмитрий Т. (Туран)
Второе место - Хэшэгто Г. (Орлик)
Третье место - Зоригто Б. (Орлик)
Бурятия национальные виды спорта школа дети спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Сагаалган в Бурятии разгуляется ветер
На Сагаалган в Бурятии разгуляется ветер
Общество, 05.02.2024
Республика будет находиться под влиянием череды атмосферных фронтов
В Бурятии организуют фестиваль активных этноигр
В Бурятии организуют фестиваль активных этноигр
Общество, 05.02.2024
Он состоится в Заиграевском районе
Учащиеся посвятят свои работы «Героям Бурятии»
Учащиеся посвятят свои работы «Героям Бурятии»
Общество, 05.02.2024
Участвовать могут студенты и школьники
В Бурятии прошёл турнир по традиционным играм
В Бурятии прошёл турнир по традиционным играм
Общество, 05.02.2024
За победу боролись учащиеся 2 районов республики
В Монголии участились случаи проникновения животных в города
В Монголии участились случаи проникновения животных в города
Общество, 05.02.2024
В стране проводятся мероприятия по подкормке диких животных
В Улан-Удэ провели первенство по интеллектуальным играм
В Улан-Удэ провели первенство по интеллектуальным играм
Общество, 05.02.2024
Победителем стала команда из школы №25
В Бурятии участница трудового фронта отметила 95-летний юбилей
В Бурятии участница трудового фронта отметила 95-летний юбилей
Общество, 05.02.2024
Именинница проживает в Кабанском районе
Лучники Бурятии выиграли 3 «золота» первенства России
Лучники Бурятии выиграли 3 «золота» первенства России
Общество, 05.02.2024
Всего на турнире спортсмены заняли 6 призовых мест
В Улан-Удэ на Мокрова не будет холодной воды
В Улан-Удэ на Мокрова не будет холодной воды
Общество, 05.02.2024
Водоснабжение отключат на 8 часов
В городе Бурятии открыли амбулаторию после капремонта
В городе Бурятии открыли амбулаторию после капремонта
Общество, 05.02.2024
Из федеральных и республиканских средств было выделено более 80 млн рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^