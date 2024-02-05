05 февраля

04 февраля

Популярное

Огнетушитель помог многодетной семье из Улан-Удэ узнать пол ребёнка

Огнетушитель помог многодетной семье из Улан-Удэ узнать пол ребёнка
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Сотрудники МЧС воспитывают уже четверых детей

В этом году многодетная семья Данзановых из Улан-Удэ ждёт пополнение. Супруги трудятся в ГУ МЧС по Бурятии и узнать пол будущего ребёнка они решили с помощью огнетушителя.

Эту радость они разделили в кругу пожарных. Вместе с коллегами семья узнала, что у них родится мальчик. Трогательное видео опубликовали в телеграм-канале регионального ведомства. 

Специалисты МЧС России уже воспитывают четверых детей - двух мальчиков и двух девочек.


МЧС рождаемость дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ сегодня потеплеет до -15
В Улан-Удэ сегодня потеплеет до -15
Общество, 05.02.2024
На севере республики пройдёт небольшой снег
Лидер российских буддистов пообещал «заводной» год
Лидер российских буддистов пообещал «заводной» год
Общество, 04.02.2024
Хамбо Лама дал ещё один прогноз на високосный 2024-ый
Русский драмтеатр в Улан-Удэ впервые покажет «Очень простую историю»
Русский драмтеатр в Улан-Удэ впервые покажет «Очень простую историю»
Общество, 04.02.2024
Режиссёром-постановщиком стал художественный руководитель Дмитровского драматического театра
Бурятский борец завоевал медаль с якутскими бриллиантами
Бурятский борец завоевал медаль с якутскими бриллиантами
Общество, 04.02.2024
Балдан Цыжипов стал абсолютным чемпионом всероссийского турнира
В Бурятии немного потеплеет
В Бурятии немного потеплеет
Общество, 04.02.2024
Днём в Улан-Удэ 19 градусов мороза
Первый флешмоб в национальных костюмах в Улан-Удэ собрал более 400 человек
Первый флешмоб в национальных костюмах в Улан-Удэ собрал более 400 человек
Общество, 03.02.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 
Жительница Бурятии через суд вернёт двухмиллионный долг
Жительница Бурятии через суд вернёт двухмиллионный долг
Общество, 03.02.2024
Женщина обещала вернуть крупную сумму денег через месяц, но не получилось 
В Улан-Удэ изменится схема маршрута автобуса №95
В Улан-Удэ изменится схема маршрута автобуса №95
Общество, 03.02.2024
Она начнёт действовать с понедельника 
Было – стало: Студент без хвоста
Было – стало: Студент без хвоста
Общество, 03.02.2024
На исчезновение хвостатого друга обратил внимание фотограф Сергей Тарасенко 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^