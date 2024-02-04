Бурятский борец завоевал медаль с якутскими бриллиантами

Балдан Цыжипов стал абсолютным чемпионом всероссийского турнира
Борец из Бурятии Балдан Цыжипов стал абсолютным чемпионом всероссийского турнира по борьбе хапсагай «Ханалас хапсагайа» в Якутске. Турнир собрал более 400 борцов из регионов России, а также Монголии, Кыргызстана, Узбекистана.
Турнир на абсолютное первенство привлёк более 40 борцов. Балдан Цыжипов поэтапно одолел спортсменов из Якутии и представителя Тувы и вышел в финале. В схватке за золото он сошёлся с якутянином Александром Халыевым.
«Бурятский спортсмен навязал атакующий стиль борьбы, выталкивая якутского борца за ковёр, и заработал четыре балла. Халыев пытался пройти в ноги сопернику, но Цыжипов грамотно оборонялся и в итоге завоевал титул абсолютного чемпиона среди тяжеловесов», - описывает агентство ЯСИА.
Издание SakhaLife сообщает, что победителя усыпали бриллиантами. Балдан Цыжипов получил 300 тысяч рублей, якутское традиционное оружие батыйа (массивный длинный тесак), а также эксклюзивный пояс чемпиона и медаль с бриллиантами, изготовленные лучшими якутскими мастерами.
- Очень рад был выступить на этом турнире. Приезжал сюда два года назад, но проиграл. У меня были травмы, я сомневался — ехать или не ехать, решение принял лишь за несколько дней до соревнований. Организация на высшем уровне, якутяне, как всегда, очень болеют за борьбу. Мне нравится сюда приезжать, здесь очень хорошая атмосфера, - поделился после финала Балдан Цыжипов.
Балдан Цыжипов – мастер спорта международного класса по вольной борьбе. В 2020 году стал третьим на чемпионате Европы. Тогда главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев назвал бронзу Балдана «медалью с золотым отливом».
Справка:
Хапсагай – якутская национальная борьба. Правила просты: надо устоять на ногах. Тот, кто коснулся земли чем-то, кроме ног, сразу проиграл. Противника нужно свалить или бросить, заставить его коснуться земли третьей точкой опоры. В борьбе разрешабтся приёмы и броски с захватами рук и ног, подножки и различные приёмы с использованием ног. Запрещаются захваты за пальцы, захваты за голову двумя руками, грубая, жестокая борьба.
Борьба идет из древности. Она упоминается в самом знаменитом якутском произведении — героическом эпосе Олонхо: там богатырь Среднего мира (нашего мира) побеждает представителя тёмной силы при помощи приёмов хапсагай.
Прославленные борцы-олимпийцы Роман Дмитриев, Павел Пинигин, Александр Иванов достигли высоких результатов в том числе благодаря тому, что в основе их техники были заложены секреты борьбы хапсагай.
Бурятский борец завоевал медаль с якутскими бриллиантами
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Такие туры возможны и на Байкале
Соответствующий контракт заключен
Число пассажиров растёт
Наших юношей якобы ждут в 2025 году
Днём в Улан-Удэ 19 градусов мороза
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
На это ушло чуть меньше миллиона рублей
Женщина обещала вернуть крупную сумму денег через месяц, но не получилось
Она начнёт действовать с понедельника
На исчезновение хвостатого друга обратил внимание фотограф Сергей Тарасенко
«Не верьте негодяям!» - призывает Алексей Цыденов
В «Водоканале» рассказали, какие им приходится терпеть расходы
Теперь местным жителям приходится ездить в другой храм
Пожилая женщина едва не перевела аферистам 200 тысяч рублей
Оба варианта правильные